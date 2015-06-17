Гродненскую продавщицу, которая «обвешивала» покупателей, лишили места на рынке на год

Новости Беларуси. На центральном рынке в Гродно выявили схему обсчета покупателей. Предприимчивая продавщица при помощи пакета с клубнем картофеля, прикреплённого к механическим весам со стороны прилавка, завышала вес овощей. Чтобы обмануть клиентов, женщина отвлекала их внимание разговорами.

Общительную торговку разоблачили её же коллеги-продавцы. И даже сняли на камеру мобильного телефона весь процесс мошенничества.

Сергей Дембицкий, директор филиала «Центральный рынок» г. Гродно:

На сегодняшний день мы провели заседание комиссии Центрального рынка, которая создана по распределению торговых мест. И принято однозначное решение о не предоставлении ей в течение года торгового места на Центральном рынке.

Не чистой на руку продавщицей заинтересовались и правоохранительные органы. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства дела. Усилен и общий контроль за рынками города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Броневский, заместитель начальника отдела Комитета госконтроля Гродненской области:

К виновным лицам применяется административная ответственность. В частности, на прошлой неделе сотрудниками комитета при посещении рынков города Гродно был установлен даже факт продажи свежей клубники и черешни, которая реализовывалась гражданином без документов о качестве.