С напильником и лобзиком справляются даже девочки. Как на кружке в Марьиной Горке учат делать авиамодели?

Новости Беларуси. Высший пилотаж без отрыва от земли. Программа «Центральный регион» на СТВ в гостях у марьиногорских авиамоделистов. Романтика полета и будни в мастерской. Что главное в этом спорте и как достаются престижные награды? Шаг на пути в авиацию и хобби, которое влюбило в небо Гагарина. Чего стоит ощущение полета? О больших возможностях миниатюрных самолетов.

Владимир Пасюков, руководитель клуба авиационно-космического моделирования, двукратный призер Кубка мира по ракетомодельному спорту:

Теоретическая база дает ребятам определенные знания, начиная от авиационной терминологии. Когда ребята записываются в кружок, они даже понятия не имеют, что такое фюзеляж, стабилизатор, элерон, элевон, лонжерон, нервюра и так далее. Но через определенный промежуток занятий мы с ребятами уже разговариваем на понятном нам авиационном языке.

Здесь собраны чертежи моделей различных боевых истребителей. Здесь не только чертежи, но и фотографии в разных проекциях. Ребята потом, имея чертеж, вариант раскраски, делают такие же модели. «До сих пор не могу с мечтой о небе расстаться». Белорус рассказал, как посвятил жизнь авиамоделизму – читайте здесь.

Владимир Пасюков – один из самых авторитетных авиамоделистов в стране. Член национальной сборной по авиамодельному и ракетомодельному спорту, мастер спорта международного класса, многократный чемпион и призер мировых первенств. Входит в международное судейское жюри. А в последние годы создал одну из сильнейших школ авиамоделистов. Когда при марьиногорской школе открылся кружок, от желающих заниматься не было отбоя. И это в век LEGO и робототехники.

Владимир Пасюков:

Огромный набор в начале учебного года, но остаются самые терпеливые, упертые. Те ребята, которые выдержали меня и мои требования в первый год, становятся победителями, чемпионами. Своим колоссальным опытом Владимир Васильевич делится с ребятами. За 5 лет работы клуба подготовил уже целую плеяду юных чемпионов. Правда, строгие требования выдерживают не все. Приходишь на занятия, мечтаешь о пилотировании модели, но не тут-то было, вначале придется покорпеть над теорией, а изучают здесь и основы аэродинамики, и устройства летательных аппаратов. И только потом свои первые планеры ребята учатся запускать. Нет, не в небе – для начала в спортзале.

Яна Шипко, корреспондент:

Именно на таких, как их еще называют, метательных моделях новички в аэромодельном спорте учатся физике, математике и аэродинамике полета. Несмотря на кажущуюся простоту, здесь все рассчитано до мелочей. На собственном примере покажу, насколько это непросто.

Новички начинают с создания вот таких легких планеров. Название говорит само за себя: это метательные модели. Но несмотря на кажущуюся простоту, и здесь нужно владеть мастерством запуска таких самолетиков и тем более знаниями о конструкции модели.

Егор Шуськин, чемпион и призер областных и минских городских соревнований по авиамодельному спорту:

У меня две модели. Это модель МП-1. Мы, как только пришли, начинали такие делать. Потом все лучше и лучше. Это тоже моя модель. Это резиномоторка. Знаменитый Яковлев строил копии самолетов еще в 1922 году. История зарождения авиамодельного спорта – подробности здесь.

Даниил Волкович, чемпион и призер областных и минских городских соревнований по авиамодельному спорту:

Как только мы сюда пришли, это был очень тяжелый труд, когда ты не понимаешь, как отмерить, тебя тут всему учат. Егор Шуськин:

Больше всего нравилось пускать модели – это что-то новое. Даниил Волкович:

Больше всего нравится делать модели и когда объявляют, что мы едем на соревнования. Потому, как правило, у всех в авиамодельном спорте золотые руки. Глядя на стандартный набор авиамоделиста, сомнений не возникает – по хозяйству он справится с любой задачей.

Вячеслав Беседин, призер республиканских соревнований по авиамодельному спорту:

У меня здесь три отсека дополнительных. Здесь я храню болты, гайки и две отвертки. Внутри есть еще одна полочка. Здесь я храню пластилин и два бруска. Дальше у меня хранится линейка для черчения, мини-плоскогубцы, напильник и три больших ножа. Это кордовая модель. Я ее делал несколько занятий. Этот корпус я нашел, подравнивал его. Осталось доделать бензобак для него. Все остальное я сделал сам.

Кстати, в клуб Вячеслав пришел вслед за старшим братом. Поначалу было сложно, но сейчас среди братьев реальная конкуренция. Вячеслав Беседин:

Сейчас я учусь их запускать. Конечно, когда запускаю, волнение есть довольно сильное. От этого я боюсь их сломать. Руки начинают трястись. В самом начале, когда я пришел, мне ничего не удавалось, потому что не умел пускать. Но уже на следующий год практически я завоевал несколько медалей. Сейчас хорошо иду – у меня семь медалей. Еще хочу намного больше завоевать.

Первым делом самолеты не только у мальчишек. В наборе Владимира Васильевича непременно есть и девочки. С напильником и лобзиком Аня управляется не хуже ребят. Уже мастерит свою первую кордовую модель. Попросту это самолет на веревочке – управляется спортсменом на тонких стальных нитях – кордах.