«С начала года найдено порядка 570 человек». Кто чаще всего теряется в лесу

Кто чаще всего теряется в лесу, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Мария Гомон, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь:

Ведомство реагирует на множество сообщений о необходимости оказания помощи нашим гражданам. Вот эти осенние дни выдались просто горячими для наших спасателей. Что касается необходимости оказания помощи в поисках людей в экосистемах. С начала года работниками МЧС уже найдено порядка 570 человек, 29 из которых это дети. Традиционно пик таких ситуаций приходится на август, сентябрь, но этот год не стал исключением, октябрь тоже подтянулся к этой статистике. В основном две категории граждан, которые теряются в лесах: наши пенсионеры, глубоко пожилые люди, которые думают, что знают этот лес, они не берут с собой мобильные телефоны, что говорить уже про дополнительный пауэрбанк, зарядное к нему.

«Это и прочёсывание местности цепочкой, это и применение наших технических средств». Как ещё ищут людей, потерявшихся в лесу