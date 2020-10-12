«Это и прочёсывание местности цепочкой, это и применение наших технических средств». Как ещё ищут людей, потерявшихся в лесу

Как сотрудники МЧС ищут людей, которые заблудились в лесу, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

«При выборе одежды лучше использовать какие-то яркие элементы». Что нужно брать с собой в лес

Мария Гомон, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь:

С момента поступления сообщения о необходимости оказания помощи в поиске человека спасатели незамедлительно выезжают к месту. Это не только работники районного или областного подразделения, к месту поисков зачастую выезжает и наш Республиканский отряд специального назначения, ювелиры своего дела. После того, как спасатели прибывают к месту, безусловно, идет общение с гражданами, изучение местности. Дальше – местность разбивается на секторы, в конкретном каждом секторе, может быть, дальше параллельно идет поисковая деятельность.