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«Это и прочёсывание местности цепочкой, это и применение наших технических средств». Как ещё ищут людей, потерявшихся в лесу

12 октября 2020 10:55
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Как сотрудники МЧС ищут людей, которые заблудились в лесу, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

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Мария Гомон, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь:
С момента поступления сообщения о необходимости оказания помощи в поиске человека спасатели незамедлительно выезжают к месту. Это не только работники районного или областного подразделения, к месту поисков зачастую выезжает и наш Республиканский отряд специального назначения, ювелиры своего дела. После того, как спасатели прибывают к месту, безусловно, идет общение с гражданами, изучение местности. Дальше – местность разбивается на секторы, в конкретном каждом секторе, может быть, дальше параллельно идет поисковая деятельность. 

«Это и прочёсывание местности цепочкой, это и применение наших технических средств». Как ещё ищут людей, потерявшихся в лесу -1

Какие способы? Это и кинологический способ, когда вместе с Республиканским отрядом специального назначения, с сотрудниками выезжает кинолог со служебной собакой. Это и прочесывание местности цепочкой, это и применение наших технических средств, беспилотных летательных аппаратов – квадрокоптер с тепловизором, это использование мотовездеходов, квадроциклов, на которых патрулируются лесные тропинки, полевые дороги. Отрабатываются все возможные места нахождения человека непосредственно в экосистеме.

# МЧС Беларуси # общество # Мария Гомон # Фотофакт # общество

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