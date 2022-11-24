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Белорусские пограничники снова обнаружили тело беженца на границе с Польшей

24 ноября 2022 10:13
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Новости Беларуси. Очередная смерть иностранца на границе с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский пограничный наряд обнаружил тело мужчины вблизи разделяющих заграждений.  

Белорусские пограничники снова обнаружили тело беженца на границе с Польшей-1

Оно находилось возле калитки, предназначенной для миграции животных. Над установлением всех обстоятельств работает следственно-оперативная группа. С начала 2022 года это уже пятая смерть беженца на границе с Польшей.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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