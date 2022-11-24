Белорусские пограничники снова обнаружили тело беженца на границе с Польшей

Новости Беларуси. Очередная смерть иностранца на границе с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский пограничный наряд обнаружил тело мужчины вблизи разделяющих заграждений.

Оно находилось возле калитки, предназначенной для миграции животных. Над установлением всех обстоятельств работает следственно-оперативная группа. С начала 2022 года это уже пятая смерть беженца на границе с Польшей.