101-летний ветеран о ВОВ: «Самое яркое воспоминание – это когда вылетает 15 самолетов-истребителей и все возвращаются домой»

Каждый год Великой Отечественной Петр Егорович Вардомацкий помнит в мельчайших подробностях. Боевой путь паренька из белорусской деревни Новое Ртищево начинался в Московской военной авиационной школе механиков спецслужб. Дальше – переброска в Комсомольск-на-Амуре и служба за 9.000 километров от дома. 22 июня 41-го года молодой человек был на дежурстве, как вдруг в небе закружил сбитый союзный самолет. Петр Вардомацкий, ветеран Великой Отечественной войны:

Меня встречает инженер эскадрильи, говорит: началась война. Наша задача была обеспечить боевое дежурство. Чтобы все самолеты были исправны, чтобы радио работало, приборы работали и вооружение.

3 года Петр Егорович отправлял самолеты в бой, пока не получил направление на фронт в немецкий Кенигсберг. Тогда же впервые и услышал, как звучит отступление фашистов. Петр Вардомацкий:

Мы слышали, как наши летчики работали и слышали, когда говорили: «Рус, не жги нас». А у нас сердце поет, что наши летчики хорошо находят то, что нужно уничтожить.

С октября 44-го молодой лейтенант обслужил 820 успешных боевых вылетов. За это и получил знаменитый Орден Красной Звезды. Между тем, ветеран признается, в то время звания и награды не имели никакого значения. Куда важнее было видеть выживших товарищей.

Петр Вардомацкий:

Самое яркое воспоминание – это когда вылетает 15 самолетов-истребителей и все возвращаются домой. И когда он сел рулить, он на тебя, стоишь и смотришь – вот это самое приятное. Ты знаешь, что он вернулся живым, что он отстрелял, что у него все работало и машина исправна.

Про то, что война закончилась, Петр Егорович узнал в немецком Инсенбурге. Рота отдыхала в казарме, когда в приемнике прозвучало слово «мир». Крик радости летчиков и инженеров был громче любого самолета. Петр Вардомацкий:

Тут закричали: «Мир!» И с этого домика выскочили все и пошла стрельба. И это длилось, ну, может быть, час кричали. Его реликвии Победы – не наградные листы и ордена. В обычной зеленой папке хранится память. Кадры из далекой юности, портреты товарищей и фотографии, на которых вечно живы мама и двое братьев.

А это что за медаль? Петр Вардомацкий:

Здесь важно для меня. Это значок специалиста первого класса радиотехнических войск. Он давался только тем, которые заслуживали.

После войны Петр Егорович уехал учиться в Ленинградскую военно-воздушную инженерную академию. Затем еще целых 14 лет был командиром радиотехнического полка.