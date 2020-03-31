«Она очень хорошо дополняет другие растения». Как правильно посеять лобелию

На календаре 31 марта. Посевная у садоводов-огородников набирает обороты. Пока на улице еще прохладно, продолжаем выращивать рассаду. Из цветочных культур в апреле бывалые садоводы рекомендуют сеять такие привычные нам астры, агератумы, бархатцы, аквилегии, целозию и циннию.

Не поздно будет в начале апреля посеять на рассаду и лобелию. Нежные цветы очень эффектно смотрятся в саду и сами по себе, например, в подвесных кашпо, и в смешанных композициях на клумбах. Ну, а вырастить лобелию не так уж и сложно. Наш корреспондент и садовод по совместительству отправилась на мастер-класс к Елене Макаревич.

Елена Макаревич, садовод-любитель:

Многие уже однолетниками не пользуются, потому что они требуют ежегодного посева, рассады, высадки и т. д. Но вот лобелия мне очень нравится именно тем, что она очень хорошо дополняет другие растения. Например, у меня много роз и вот внизу, возле роз я сажаю лобелию, она хорошо сочетается с розами и, например, с цинерарией. Закрывает грунт и получается очень красивая композиция. Вот, например, голубой и сиреневый цвет с любыми розами сочетается.

Есть вот такие мини-теплички, у меня остались большие, вообще они могут быть на любое количество: на 12, 24 таблеток, вот у меня на 36 таблеток. Сейчас я покажу, как я сюда высаживаю.

Вот есть такая крышка, она потом создает вот такой объем и парничок получается.

Вот так выглядит таблеточка, сверху кладем вот этим маленьким отверстием. Если бывают одиночные семечки, как например, перцы, баклажаны, то удобно сразу класть сюда. Мы будем класть сюда, мы будем сажать лобелию, тут немножко есть нюанс.

Я беру горячую воду. Таблетка быстрее раскрывается и лобелия лучше прорастает, когда сразу создается такой парниковый эффект. Вот заливаем горячей водой и будем видеть, что прямо на глазах, что будет происходить, прямо оживают.

Сейчас я вам покажу, какие семена лобелии, какие они мелкие. Если мы высаживаем в грунт, то, конечно, лучше можно их перемешать с сухим песком, чтобы легче это посеять и не потерять.

Но у меня есть такая хитрость: мы берем вот такую маленькую палочку. Поскольку я хочу, чтобы семена посеять по всей поверхности таблетки, я вот слегка ее раскрою, а то отверстие – углубление, наоборот, вот так уберу, сделаю по возможности ровную поверхность. Важный момент при посеве семян лобелии – их нельзя присыпать землей, их надо положить на поверхность и поставить на свет, т. е. на свету вот эти мелкие семена прорастают, только на свету, не в темноте.

Вот семена, сейчас мы будем их аккуратно по возможности сюда посыпать на таблетки. Рука должна быть сухой, для того, чтобы не получилось где много, а где мало. Мы по возможности берем и вот так вот, здесь мы их, конечно, не увидим, только ощущая пальцами, мы можем предположить, какое количество и куда мы посеяли. Вот видите, они приклеились, небольшое количество сюда и сюда.

Посев можно считать завершенным, буквально несколько минут, не надо грунт готовить, придумывать какие-то еще варианты посева. Руки остаются чистыми. Сейчас я ставлю в светлое место, закрываю вот этим парничком и, наверное, через несколько дней появятся маленькие росточки. Уже дальше надо будет тоже трепетно наблюдать за ними. Не перелить, не засушить, но поливать просто: можно лить воду на дно таблеток и таблетка сама будет вот эту влагу по своему грунту впитывать. Следите за температурой, на яркое солнце не обязательно ставить, но свет обязателен и для прорастания, и для дальнейшего хорошего роста рассады – это основное требование. Вот и все.