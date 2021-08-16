«С класса 8-го знала, что точно пойду в силовые структуры». Как девушки проходят курс молодого бойца

Новости Беларуси. Спортивный праздник объединил первокурсников Академии МВД и их родителей. Молодое пополнение уже две недели проходит своего рода курс молодого бойца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственный этап помогает курсантам адаптироваться к новому окружению, специфике обучения и несению службы. Во время соревнований своим близким они продемонстрировали физические достижения, проявив себя в перетягивании каната, прыжках на скакалке и владении мячом в различных видах спорта. Причем в команде рядом с новобранцами старшие коллеги. А для родителей это еще и возможность познакомиться с бытом курсантов.

Анна Шевцова, мать курсанта:

Очень обрадовало то, что в Академии МВД проводится этот праздник для детей и то, что родителям можно поприсутствовать.

Никита Стриж, курсант Академии МВД Беларуси:

Мне с самого детства нравилась работа в милиции, в частности работа следователя. Я для этого поступил после 7-го класса в кадетское училище в Могилеве и целенаправленно шел сюда.

Максим Шевцов, отец курсанта:

Чувство гордости. Я, ели честно, сам хотел, но не получилось у меня. Теперь вот он воплотил мою мечту. Я не настаивал – хочешь иди, хочешь нет, но он захотел. Он мою мечту и воплотил.

Сергей Батян, отец курсанта:

Молодцы ребята, умницы. Они становятся настоящими мужчинами на глазах, что сказать. В 2021 году в Академию МВД поступили свыше 400 абитуриентов. Кадры учебное заведение готовит для профильного министерства, Следственного, пограничного, Комитета судебных экспертиз, Департамента финансовых расследований госконтроля и Министерства обороны. Среди тех, кто пришел за знаниями в этот вуз, также девушки явно не из робкого десятка.

Дарья Василевская, курсант Академии МВД Беларуси:

Я с класса 8-го знала, что точно пойду в силовые структуры, а именно в Академию МВД. Я к этому шла, готовилась, чтобы был выше средний балл, чтобы попасть в это учебное заведение.

Алексей Башан, врио начальника Академии МВД:

Первое впечатление о будущей профессии у них появилось. Создание коллектива, оно наиболее эффективно происходит, когда ребята решают какую-то совместную задачу, в данном случае это спортивные соревнования. Сплачивается команда. У них есть общая цель, поддерживают друг друга, лучше узнают, раскрываются. Правоохранители говорят: «Кого вы ждете, какого абитуриента?» Для нас важно, чтобы это был неравнодушный человек, который всегда готов и хочет прийти на помощь.