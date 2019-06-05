«С каждым днём становится проще». Девушки-военнослужащие и десантники провели тренировку к параду Победы

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к параду в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 июня на плацу военной комендатуры чеканили шаг десантники и девушки-военнослужащие.

В 2019 году в пешей колонне сразу три женских расчёта – всего 340 девушек. Тренировки проходят весь день, после двух проходов обязательный перерыв на 10 минут.

Помимо слаженности в движениях, тренируется и выносливость – не менее важное качество для успешного прохождения колонны.

Дарья Стасюк, курсант авиационного факультета Военной академии Беларуси:

Я думала, что будет очень тяжело. Но с каждым днём становится всё проще и проще. Мы все знакомимся, помогаем друг другу, и это спасает. Девочки, которые участвовали в параде в прошлом году, говорили, что как бы они не ссорились, как бы тяжело им не было, после парада обнимались и были очень счастливые.

Евгений Милевский, заместитель командира парашютно-десантной роты 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады:

Самое сложное – натренировать выносливость личного состава. Парадное прохождение длится очень долго. Большое расстояние нужно проходить чётким боевым шагом.