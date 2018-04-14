С какими результатами заканчивают военные сборы военнослужащие запаса? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В учебном центре белорусской армии «Печи» проводили домой военнослужащих запаса, которые прошли проверочный сбор. Речь идет об учениях в рамках проверки Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш коллега Дмитрий Боярович о том, как это было.

Вадим Балабин:

Рассказывал, как они спят, что делали днем. Стреляли из автоматов, рассказывал. Маленький Вадим о военных сборах знает по рассказам папы. Ефрейтор запаса на учениях обслуживал технику. Выполняя гражданский долг, с ребенком созванивался ежедневно.

Дмитрий Балабин, военнослужащий запаса:

Ребенок был у бабушки. Говорят: «Ну вот, папу забирают в солдаты». Он такой: «А я?» Ты пойдешь? Отвечает: «А что, я буду в подвале сидеть и хлеб есть? Я тоже пойду Родину защищать».

На плац 72 ОУЦ вышли 2000 человек. Большинство призванных – минчане, остальные из Минской области. За неполный месяц они, если по-военному, прошли командно-штабные и батальонные учения. А еще совершили марш на четырех сотнях машин. Равков о военнослужащих запаса: Моральный дух позволил им восстановить навыки и уверенно выполнять задачи

Впервые за 25 лет на военные сборы призвали женщин. В основном – медицинских специальностей. Для них поблажек не было. Разве что сбор дамы проводили в расположениях, в то время как мужчины – на полигоне.

Анжела Пекарская, военнослужащий запаса:

Помимо своей работы медицинской, мы учились ходить строевым шагом, рано вставать, быстро собираться. Дмитрий Боярович, СТВ:

Еще пойдете? Анжела Пекарская:

Обязательно. Очень понравилось.

Все 2000 человек составили 37-ю отдельную механизированную бригаду, которая состояла из солдат, прапорщиков и офицеров. Особо отличившиеся военнослужащие получили благодарности и памятные подарки от министра обороны.

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Военнослужащие запаса, которые были призваны, они сменили гражданскую одежду на военную форму для того, чтобы быть в любое время готовыми защитить свою родину, отдать свой настоящий мужской долг.