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С какими результатами заканчивают военные сборы военнослужащие запаса? Репортаж СТВ

14 апреля 2018 16:10
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Новости Беларуси. В учебном центре белорусской армии «Печи» проводили домой военнослужащих запаса, которые прошли проверочный сбор. Речь идет об учениях в рамках проверки Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш коллега Дмитрий Боярович о том, как это было.

С какими результатами заканчивают военные сборы военнослужащие запаса? Репортаж СТВ-1

Вадим Балабин:
Рассказывал, как они спят, что делали днем. Стреляли из автоматов, рассказывал.

Маленький Вадим о военных сборах знает по рассказам папы. Ефрейтор запаса на учениях обслуживал технику. Выполняя гражданский долг, с ребенком созванивался ежедневно.

С какими результатами заканчивают военные сборы военнослужащие запаса? Репортаж СТВ-4

Дмитрий Балабин, военнослужащий запаса:
Ребенок был у бабушки. Говорят: «Ну вот, папу забирают в солдаты». Он такой: «А я?» Ты пойдешь? Отвечает: «А что, я буду в подвале сидеть и хлеб есть? Я тоже пойду Родину защищать».

С какими результатами заканчивают военные сборы военнослужащие запаса? Репортаж СТВ-7

На плац 72 ОУЦ вышли 2000 человек. Большинство призванных – минчане, остальные из Минской области. За неполный месяц они, если по-военному, прошли командно-штабные и батальонные учения. А еще совершили марш на четырех сотнях машин.

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С какими результатами заканчивают военные сборы военнослужащие запаса? Репортаж СТВ-10

Впервые за 25 лет на военные сборы призвали женщин. В основном – медицинских специальностей. Для них поблажек не было. Разве что сбор дамы проводили в расположениях, в то время как мужчины – на полигоне.

С какими результатами заканчивают военные сборы военнослужащие запаса? Репортаж СТВ-13

Анжела Пекарская, военнослужащий запаса:
Помимо своей работы медицинской, мы учились ходить строевым шагом, рано вставать, быстро собираться.

Дмитрий Боярович, СТВ:
Еще пойдете?

Анжела Пекарская:
Обязательно. Очень понравилось.

С какими результатами заканчивают военные сборы военнослужащие запаса? Репортаж СТВ-16

Все 2000 человек составили 37-ю отдельную механизированную бригаду, которая состояла из солдат, прапорщиков и офицеров. Особо отличившиеся военнослужащие получили благодарности и памятные подарки от министра обороны.

С какими результатами заканчивают военные сборы военнослужащие запаса? Репортаж СТВ-19

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Военнослужащие запаса, которые были призваны, они сменили гражданскую одежду на военную форму для того, чтобы быть в любое время готовыми защитить свою родину, отдать свой настоящий мужской долг.

С какими результатами заканчивают военные сборы военнослужащие запаса? Репортаж СТВ-22

Дмитрий Боярович:
По оценке военного руководства, 37-я отдельная гвардейская отдельная механизированная бригада заканчивает сборы боеспособной. Это главная (и уже выполненная) цель прошедших учений.

# общество # Фотофакт # Игорь Юркевич # Дмитрий Боярович # Андрей Равков # Вооруженные силы Республики Беларусь # Дмитрий Балабин # Вадим Балабин # Анжела Пекарская

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