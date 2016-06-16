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Баснословная прибыль из пустой кастрюли: как в Беларуси навязывают непригодную посуду в кредит

16 июня 2016 12:41
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По статистике, 98% людей, домывая посуду, думаю: «Вот, ёлки-палки! Еще кастрюля и сковородка!» Героиня этого сюжет, глядя на свою посуду, готова разрыдаться. Как из пустой кастрюли можно извлекать баснословную прибыть?

Сегодня таких историй даже не сотни, а тысячи. В современном мире агрессивная манера навязывания товара по высоким ценам – кошмар любого белорусского потребителя. Довелось испытать его и Лидии Лисовской из Минска.

Лидия Лисовская:
В конце февраля мне позвонили и спросили: «Вы придете к нам на презентацию посуды?» Я говорю: «Что это за посуда?» «А эта посуда очень хорошая».

# общество # Мошенничество # Лидия Лисовская

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