Баснословная прибыль из пустой кастрюли: как в Беларуси навязывают непригодную посуду в кредит

По статистике, 98% людей, домывая посуду, думаю: «Вот, ёлки-палки! Еще кастрюля и сковородка!» Героиня этого сюжет, глядя на свою посуду, готова разрыдаться. Как из пустой кастрюли можно извлекать баснословную прибыть?

Сегодня таких историй даже не сотни, а тысячи. В современном мире агрессивная манера навязывания товара по высоким ценам – кошмар любого белорусского потребителя. Довелось испытать его и Лидии Лисовской из Минска.

Лидия Лисовская:

В конце февраля мне позвонили и спросили: «Вы придете к нам на презентацию посуды?» Я говорю: «Что это за посуда?» «А эта посуда очень хорошая».