Не дали чек в такси – за поездку можно не платить: такое право в Беларуси закрепят на законодательном уровне

Новости Беларуси. Право пассажира такси не оплачивать поездку при отсутствии чека закрепят на законодательном уровне. Соответствующие поправки в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» приняли 16 июня депутаты Палаты Представителей. Документ предполагает и некоторые другие изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Можейко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Урегулирован вопрос по работе такси. Есть такая организация, как UBER (это мобильная связь), сегодня заказчик находится где-то за границей. Этим законом предусмотрено, что этой деятельностью можно заниматься на территории Республики Беларусь только при одном условии: если он будет юридически зарегистрирован. Потому что если он юридически зарегистрирован, значит кто-то будет отвечать за безопасность перевозки пассажиров, кто-то будет отвечать перед пассажиром.