С днём рождения столица! Минску исполняется 957 лет

Сердце Беларуси город-герой Минск отмечает 14 сентября свой день. Столице исполняется 957 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сердце Беларуси город-герой Минск отмечает 14 сентября свой день. Столице исполняется 957 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За почти тысячелетие своего существования город пережил немало. Не раз Минск оказывался на грани исчезновения: город разоряли, жгли, бомбили, но он вновь и вновь поднимался из руин, преображался, расширялся, чтобы сегодня жемчужиной сиять на карте нашей Родины.
Здесь гармонично переплетаются история и современность, отчетливо видны новые горизонты с инновационными перспективами во всех сферах. Современный центр развития бизнеса, главный промышленный, образовательный, научный, культурный центр Беларуси – все это о Минске. Городе, где свое счастье нашли миллионы семей. Сегодня и их праздник. Ведь именно благодаря людям белорусская столица живет, процветает и становится год от года краше.
Масштабно и ярко отметит Минск свое 957-летие. В этом году праздник приобретет новый формат. Город разделится на зоны с развлечениями. Гостей ждут площадка для семейного отдыха; молодежная, где выступят популярные исполнители; спортивная, историческая – каждый сможет найти для себя что-то интересное.
Торжества, посвященные Дню города, традиционно начались с возложения цветов к обелиску «Минск – город-герой». В мероприятии приняли участие спикер Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, члены зарубежных делегаций, ветераны, депутаты, активисты общественных организаций. Участники почтили память воинов Великой Отечественной войны, павших при защите нашей Родины и белорусской столицы. В память о тех, кто сделал нашу жизнь мирной и благодаря кому Минск стал процветающим, современным мегаполисом, звучали слова признательности.