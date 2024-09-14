С днём рождения столица! Минску исполняется 957 лет

За почти тысячелетие своего существования город пережил немало. Не раз Минск оказывался на грани исчезновения: город разоряли, жгли, бомбили, но он вновь и вновь поднимался из руин, преображался, расширялся, чтобы сегодня жемчужиной сиять на карте нашей Родины.

Здесь гармонично переплетаются история и современность, отчетливо видны новые горизонты с инновационными перспективами во всех сферах. Современный центр развития бизнеса, главный промышленный, образовательный, научный, культурный центр Беларуси – все это о Минске. Городе, где свое счастье нашли миллионы семей. Сегодня и их праздник. Ведь именно благодаря людям белорусская столица живет, процветает и становится год от года краше.