Кочанова: мы можем сохранить страну, только если будем едины

Молодой праздник в 2024 году мы будем отмечать в четвертый раз. Он стал своего рода напоминанием о самодостаточности белорусской нации и незыблемости нашей государственности и уже приобрел народную любовь. Сегодня белорусы демонстрируют всему миру свою сплоченность и единство взглядов в выборе пути развития своей страны.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для нас это особенный праздник. В нынешнее время он настолько актуален, как никогда. Тогда, когда многие страны теряют свою независимость, когда люди теряют свою родную землю, мы по-особому понимаем, в какой прекрасной стране мы живем. Сохранить нашу страну – это наша задача. А сохранить ее можно тогда, когда мы будем едины, когда наш народ в своем устремлении жить на своей родной земле в суверенном, независимом государстве будет делать все, чтобы это было так не только сегодня, но и для последующих поколений, которые идут за нами.

17 сентября – одна из самых важных дат в истории Беларуси. И сегодня перед нами стоит задача не только сохранить память о мужестве и смелости наших предков, но и передать ее следующим поколениям. В преддверии Дня народного единства по всей стране проходят многочисленные акции и концерты.