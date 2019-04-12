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Эстафета «Пламя мира»: на границе встретит премьер-министр, а по Беларуси будет передвигаться по часовой стрелке

12 апреля 2019 12:51
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Эстафета огня «Пламя мира» часть подготовки ко II Европейским играм. Длительность эстафеты 50 дней. Она стартует 3 мая 2019 года в Риме, именно там будет зажжено пламя II Европейских игр и презентован символ акции «Оливковое дерево».

По пути в Беларусь запланирована акция по поднятию «Пламени мира» на гору Монблан. Доставят пламя в Беларусь наземным транспортом вместе с национальными олимпийскими комитетами тех стран, через которые проходит маршрут. Будут проводиться торжественные мероприятия.

11 мая эстафета прибудет в Беларусь, финальным этапом станет вынесение пламени на церемонию открытия II Европейских игр 21 июня 2019 года.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель эстафеты огня «Пламя мира» – Ольга Рыбаченок, заместитель руководителя эстафеты огня «Пламя мира» – Инна Кучейко и офицер байкерского клуба «The Оne Chapter Belarus» – Дмитрий Александрович.

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Путь «Пламени мира» по территории нашей страны начнется в Бресте ровно через месяц 12 мая старт. Что запланировано в этот день?

Ольга Рыбаченок, руководитель эстафеты огня «Пламя мира»:
В Бресте в этот день будет очень насыщенная программа. Во-первых, встреча эстафеты на границе с участием премьер-министра Беларуси. Старт эстафеты в городе в Брестской крепости, пробег по основным проспектам Бреста это проспект Гоголя и проспект Ленина, и торжественный концерт, посвященный старту эстафеты в Беларуси и в Брестской области.

Эстафета «Пламя мира»: на границе встретит премьер-министр, а по Беларуси будет передвигаться по часовой стрелке-1

По всей Беларуси пройдет эстафета, в каждом городе будет праздник. Какие запланированы мероприятия?

Инна Кучейко, заместитель руководителя эстафеты огня «Пламя мира»:
Каждая область, вообще, старается сделать грандиозные какие-то мероприятия на своей территории. Планируются спортивные мероприятия, флешмобы, театральные постановки. На стадионе «Борисов-Арена» планируются спортивные мероприятия с участием спортсменов, известных тренеров, детей, также у нас будет мероприятие, которые посвящается детям с ограниченными возможностями.

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Куда после Бреста будет передвигаться факел?

Ольга Рыбаченок:
В кортеже будет передвигаться по практически всем известным достопримечательностям и также по неизвестным достопримечательностям Беларуси, которые мы открыли в ходе поездок, в ходе построения маршрута. Ждёт много интересных сюрпризов. Эстафета по Беларуси будет передвигаться по часовой стрелке: Брестская, Гродненская, Витебская, Могилёвская, Гомельская и Минская область. И закончится эстафета в Минске, 4 дня здесь будет эстафета. Мы предполагаем, что в каждой области будет грандиозный проезд.

# Европейские игры # общество # Ольга Рыбаченок # Инна Кучейко # Дмитрий Бейзак # Фотофакт

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