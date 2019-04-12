Эстафета «Пламя мира»: на границе встретит премьер-министр, а по Беларуси будет передвигаться по часовой стрелке

Эстафета огня «Пламя мира» – часть подготовки ко II Европейским играм. Длительность эстафеты – 50 дней. Она стартует 3 мая 2019 года в Риме, именно там будет зажжено пламя II Европейских игр и презентован символ акции «Оливковое дерево».

По пути в Беларусь запланирована акция по поднятию «Пламени мира» на гору Монблан. Доставят пламя в Беларусь наземным транспортом вместе с национальными олимпийскими комитетами тех стран, через которые проходит маршрут. Будут проводиться торжественные мероприятия.

11 мая эстафета прибудет в Беларусь, финальным этапом станет вынесение пламени на церемонию открытия II Европейских игр 21 июня 2019 года.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель эстафеты огня «Пламя мира» – Ольга Рыбаченок, заместитель руководителя эстафеты огня «Пламя мира» – Инна Кучейко и офицер байкерского клуба «The Оne Chapter Belarus» – Дмитрий Александрович.

Новицкий, Медведь, Агурбаш и 8-летний шахматист: кто ещё пронесёт факел II Европейских игр по Беларуси?

Путь «Пламени мира» по территории нашей страны начнется в Бресте ровно через месяц – 12 мая старт. Что запланировано в этот день?

Ольга Рыбаченок, руководитель эстафеты огня «Пламя мира»:

В Бресте в этот день будет очень насыщенная программа. Во-первых, встреча эстафеты на границе с участием премьер-министра Беларуси. Старт эстафеты в городе в Брестской крепости, пробег по основным проспектам Бреста – это проспект Гоголя и проспект Ленина, и торжественный концерт, посвященный старту эстафеты в Беларуси и в Брестской области.