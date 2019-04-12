Директор сельхозпредприятия в Рогачёвском районе наворовал 120 тысяч рублей, теперь может сесть на 10 лет

Новости Беларуси. Директор в Рогачёвском районе ограбил собственное сельхозпредприятие. Мужчина за год умудрился наворовать свыше 120 тысяч рублей. Теперь может сесть на 10 лет, рассказали в программе «Экстренный вызов» .

Руководитель закупал запчасти для техники по завышенным ценам. Знакомый ИП-шник взвинчивал стоимость в два раза. Чёрную бухгалтерию вели в обход закупкам. Вскоре предполагаемый мошенник попал в поле зрения криминальной милиции.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:

Приобретённые запчасти на общую сумму более 440 рублей можно было купить напрямую у производителей или их официальных торговых представителей дешевле, в действующих на тот момент ценах. Знал директор и то, что осуществление закупок и заключение договоров явно выходит за пределы предоставленных ему прав и полномочий.