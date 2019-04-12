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Директор сельхозпредприятия в Рогачёвском районе наворовал 120 тысяч рублей, теперь может сесть на 10 лет

12 апреля 2019 13:20
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Новости Беларуси. Директор в Рогачёвском районе ограбил собственное сельхозпредприятие. Мужчина за год умудрился наворовать свыше 120 тысяч рублей. Теперь может сесть на 10 лет, рассказали в программе «Экстренный вызов».

Директор сельхозпредприятия в Рогачёвском районе наворовал 120 тысяч рублей, теперь может сесть на 10 лет-1

Руководитель закупал запчасти для техники по завышенным ценам. Знакомый ИП-шник взвинчивал стоимость в два раза. Чёрную бухгалтерию вели в обход закупкам. Вскоре предполагаемый мошенник попал в поле зрения криминальной милиции.  

Директор сельхозпредприятия в Рогачёвском районе наворовал 120 тысяч рублей, теперь может сесть на 10 лет-4

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Приобретённые запчасти на общую сумму более 440 рублей можно было купить напрямую у производителей или их официальных торговых представителей дешевле, в действующих на тот момент ценах. Знал директор и то, что осуществление закупок и заключение договоров явно выходит за пределы предоставленных ему прав и полномочий.

# Сельское хозяйство # общество

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