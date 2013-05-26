Неприватизированные квартиры могут перейти в разряд коммерческого жилья

Новости Беларуси. Светлана Петровна хвастается своим новым домом. Это четырехкомнатная арендная квартира. Переехала сюда вместе с сыном меньше года назад. Двухкомнатным жильем из госфонда может похвастаться и дочь. Квадратные метры с ремонтом — докупили лишь мебель. А раньше вся большая семья — а это 6 человек ютились в однокомнатной квартире. Плюсы от арендного жилья почувствовали и материально. Стоимость четырехкомнатной около 200 долларов! Сложно представить, сколько бы за такую попросил частный владелец.

Екатерина Гулис, жительница арендной квартиры:

Это такая удача, что нашли квартиру. Пробовали снимать, но это очень дорого.

Светлана Михальцова, жительница арендной квартиры:

Мы пришли, заселись. Просто открыли дверь ключом, повесили шторы, люстру - и мы живем. Это просто подарок.

Возможность взять жилье в аренду в Беларуси появилась в прошлом году, после вступления в силу указа номер 512. Тогда и возникло понятие «государственного жилищного фонда коммерческого использования». Глава администрации московского района Минска — в прошлом профессиональный строитель — рассказывает, сегодня в такие квартиры заселяют чуть ли не по конкурсу.

Евгений Вовна, глава администрации Московского района Минска:

Спрос на одну квартиру достигает 10 человек. Ориентировочная стоимость аренды - 800 тысяч рублей и коммунальные платежи. За однокомнатную. Двухкомнатная квартира - порядка 1 миллиона, трехкомнатная 1 миллион 100 тысяч. (А могут выселить за что-нибудь?) Да, если не идут платежи, если относишься недобросовестно.

Здесь речь идет о жилье так называемого повторного заселения. Квартиры предварительно ремонтируют, затем информацию о свободных квадратных метрах публикуют на сайтах районных администраций и принимают заявления от желающих в течение 2 недель. Претендовать на такую крышу над головой могут только те, кто состоит в списке нуждающихся. Ежемесячная стоимость аренды такой квартиры зависит от площади и расположения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для примера возьмем однокомнатную квартиру площадью в 36 квадратных метров. 20 тысяч рублей — фиксированная цена за каждый квадрат. Дальше полученную сумму умножаем на географический коэффициент. В столице он от колеблется от 0,5 до полутора в зависимости от одной из 5 зон. Предположим, наша квартира на окраине, поэтому коэффициент 0,5. Итого, такая «однушка» обойдется в 360 тысяч рублей. Такая же в центре вытянула бы из кошелька чуть больше 100 долларов. А за такую сумму в столице квартиру точно не снимешь.

Наталья работает в агентстве по недвижимости уже 9 лет. Глядя на свежую карту столицы показывает как разросся город за эти годы.

Несмотря на плотность новостроек цены на съемное жилье только растут. За 300 долларов найти однокомнатную теперь можно разве что вдоль кольцевой. Чем ближе к центру — тем дороже. И тут счет уже на тысячи долларов. Опустить цены может разве что арендное жилье, правда его должно быть не меньше 20 процентов от общей массы.

Наталья Раденя, начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости:

Идея замечательная, она очень правильная. Первая причина - доступность жилья по ценовой политике. Плюс к тому, заключая договор с государством о съеме квартиры, вы понимание четкие сроки, на которые вы можете рассчитывать.

Так будет выглядеть один из первых в Минске арендных домов. Ключи от 143 квартир жильцы получат уже к 1 марта.

Собственник — государство, а это значит, что завтра не придет хозяин съемной квартиры и не укажет на дверь. Договор заключается на конкретный срок, который можно продлевать. Уже в этом году в Минске построят 5 арендных домов, в следующем — вдвое больше.

Владимир Кушнеров, начальник инвестиционного управления ГПО «Минскстрой»:

(Чем отличается от обычных домов?) Все тоже самое, что и долевое. С полной отделкой, электроплитами. Человек приезжает и живет сразу. ( А сами согласились бы жить здесь?) Да. Хорошая планировка, хорошие жилищные условия.

Планируется, что уже к 2015 году в стране появится не меньше миллиона квадратных метров арендного жилья.

Брать жилье, как говориться, напрокат — общемировая практика. В Японии и США такие квартиры составляют больше 30 процентов от всего фонда. В Нидерландах 46, в Великобритании 54 в Швеции — 70%. В германии, к примеру, больше половины семей - тоже берут жилье в наем.

В столице Германии и вовсе 88 процентов жилья — арендное. Александр Бредерек — адвокат. Сам эксперт по недвижимости. В наемной квартире площадью в 70 квадратных метров в самом центре Берлина живет уже 10 лет. Стоимость аренды не оглашает, но говорит — выгодно.

Александр Бредерек, адвокат (Германия):

Чтобы купить квартиру, надо либо достать из кармана круглую сумму денег или на годы связать себя с банком, которому нужно будет выплачивать проценты по кредитам. К тому же, если я куплю квартиру, она будет лежать на мне грузом пока я ее не продам. По сравнению с арендованным жильем, из которого я могу в любое время переехать хоть в другой город. Кроме того, я по работе часто сталкиваюсь с процессами по разделу имущества, знаю как это сложно, поэтому в квартире взятой в аренду я спокоен, это выгодный вариант.

Сейчас в Беларуси больше тысячи арендных квартир. Почти триста из них — в Минске. От сдачи таких квадратных метров только за первый квартал заработали около миллиарда рублей. На неделе стало известно, что и неприватизированные квартиры вскоре могут перевести в разряд коммерческих. Проект нового указа пока на стадии подготовки.

Елена Лукашевич, начальник отдела правового обеспечения управления жилищной политики Мингорисполкома:

Да, готовится проект нового нормативно правового акта, который предусматривает включение в число жилых помещений коммерческого использования жилья государственного жилищного фонда. За исключением социальных квартир и общежитий. Как правило, в такое число будет включаться служебное жилье и государственное жилье, которое не успели приватизировать граждане.

Эта новость на неделе увеличила очереди в районных администрациях из желающих приватизировать жилье. В службе «одно окно» московского района столицы только за 4 дня этой недели оформили столько же заявлений, как за весь апрель.

Валентина Самусик, начальник службы «одно окно» администрации московского района Минска:

Если в апреле было по 15 человек, по 10 в день, то вчера приняли 50, позавчера 43, два дня по 34… Некогда головы поднять.

То что неприватизированные квартиры скоро перейдут в разряд арендных — пока лишь проект. Документ сейчас на рассмотрении в правительстве. Но такие слухи явно поторопили нерасторопных. Оформить жилье в собственность можно было и 20 лет назад, причем до 1999 года на льготных условиях. Проспали?

Владимир Шарпило:

Квартиру можно было приватизировать бесплатно в свое время. Квартира досталась от родителей, от мамы с бабушкой. Мы не приватизировали. Получалось как? На тот момент приватизированная квартира не давала никаких дополнительных преимуществ. Оплата за квартиру такая же, только куча какой-то волокиты.

Минчанин Владимир признается, он как раз из числа тех, кто в свое время приватизацию упустил.

А сейчас, чтобы стать законным владельцем жилища, деньги придется выложить немалые. Зависит от года постройки дома и расположения в городе. 10 процентов суммы необходимо выплатить сразу, остальное в рассрочку на 40 лет.

Владимир Шарпило:

Семья у нас разрастается. Вот уже двое детей. Не исключено, что надо будет расширяться. А чтобы расширяться, квартира должна быть приватизирована, потому что иначе ее нельзя ни продать, ни завещать, ни менять - ничего с ней делать нельзя.

Сейчас в стране 392 тысячи неприватизированных квартир. Это 14 процентов от общего количества жилья. Как предполагает документ, если указ вступит в силу, у белорусов будет год на раздумья оформлять собственность на квадратные метры или нет. В противном случае, за квартиру, которая по статусу и так является государственной, придется платить аренду. Возможно меньшую, чем за жилье коммерческого государственного фонда — точную стоимость еще не определили. Понятно что есть те, кому и такие суммы не по карману. Здесь — особый подход.

Наталья Кухарчик, начальник отдела юридической работы и кадров министерства жилищно-коммунального хозяйства республики Беларусь:

Социальное жилье не переводится в коммерческий найм. Оно останется безвозмездным. Например, некоторые пожилые люди относится к социально-незащищенным и имеют право на такое жилье. Поскольку эти люди будут проживать в жилье коммерческого найма, в любой удобный момент они могут обратиться с заявлением и перевести эту квартиру в разряд социального. естественно, приватизировать ее уже нельзя будет.

Ну а для тех, кто все-таки намерен построить квартиру недавно был запущен механизм адресной поддержки. Количество претендентов на льготы сократилось. Из очереди нуждающихся вычеркнули тех, кто пытался заработать на «свежих» квадратных метрах. В списках остались только те, кому квартира действительно необходима. С этой недели таким очередникам станет проще и с кредитами. Теперь не надо будет сразу выплачивать первый, как правило, самый крупный взнос.

Елена Лукашевич, начальник отдела правового обеспечения управления жилищной политики Мингорисполкома:

Кредит выделяется под 16 процентов годовых и первичным условием было внесение гражданином не менее 25 процентов собственных средств. Чтобы бремя снизить, выплаты растянут равными долями на весь срок строительства.

Уменьшились выплаты по кредитам и для тех, кто строится «на общих условиях». Вслед за снижением ставки рефинансирования упал и процент по кредитам. С 32 до 27.