С 25 апреля участники и гости чемпионата мира по хоккею-2014 могут попасть в Беларусь без визы

Новости Беларуси. Участники и гости мирового первенства теперь могут попасть на территорию Беларуси без визы. Такой порядок въезда будет действовать до конца мая.

Туристу достаточно предоставить пограничникам только паспорт и билет на любой матч чемпионата мира по хоккею либо его электронную версию. Дата проведения игры значения не имеет.

При этом один билет дает лишь однократное право безвизового въезда в Беларусь. Правило касается и детей.

Сегодня открылись и «зеленые» коридоры для таможенного контроля. Воспользоваться ими можно на полутора десятках пунктов пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.