Прямой эфир

С 25 апреля участники и гости чемпионата мира по хоккею-2014 могут попасть в Беларусь без визы

25 апреля 2014 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Участники и гости мирового первенства теперь могут попасть на территорию Беларуси без визы. Такой порядок въезда будет действовать до конца мая.

Туристу достаточно предоставить пограничникам только паспорт и билет на любой матч чемпионата мира по хоккею либо его электронную версию. Дата проведения игры значения не имеет.

При этом один билет дает лишь однократное право безвизового въезда в Беларусь. Правило касается и детей.

Сегодня открылись и «зеленые» коридоры для таможенного контроля. Воспользоваться ими можно на полутора десятках пунктов пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Чемпионат мира по хоккею

Другие новости рубрики

Все новости
25 апреля в Академии наук Беларуси около 500 ученых обсуждали новые подходы к работе
25 апреля 2014 10:42

25 апреля в Академии наук Беларуси около 500 ученых обсуждали новые подходы к работе

9 экзотических животных, в том числе кенгуру и восточный колобус, прибыли в минский зоопарк
24 апреля 2014 18:16

9 экзотических животных, в том числе кенгуру и восточный колобус, прибыли в минский зоопарк

От пластиковых стаканов до холодильников. Что находят водолазы на дне минских водоемов?
24 апреля 2014 17:16

От пластиковых стаканов до холодильников. Что находят водолазы на дне минских водоемов?