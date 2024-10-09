В Лепельском районе появилась деревня будущего – посмотрели, как она выглядит

Что может сделать населенный пункт привлекательным для жизни? В первую очередь для молодежи. Конечно, наличие всего необходимого и желательно в шаговой доступности – для работы, учебы и развлечений. Еще недавно сложно было себе представить, чтобы в небольшом поселке располагались и магазины, и социальные, и спортивные, и образовательные объекты. Благодаря республиканскому проекту «Деревня будущего» такие перспективы стали абсолютно реальными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, в Лепельском районе – это Домжерицы. Место славится уникальной природой, а богатая социальная инфраструктура пополнилась новым спортивным стадионом, что добавило привлекательности и популярности. Деревня уже не та – репортаж Марины Кишкурно.

Сердце биосферного заповедника – так называют деревню Домжерицы Лепельского района. От столицы эти живописные места отделяют чуть больше 120 километров. Но это далеко не глубинка в привычном понимании слова, хотя и находится в окружении леса. Здесь есть все для жизни: детский сад и школа, библиотека и клуб, почта, ФАП, а теперь и стадион. Ключ от которого символически и передан директору.

Антон Краевский, заместитель управляющего делами Президента Беларуси:

Это та инфраструктура, которая была создана специально для жителей. Не для гостей, не для туристов, а именно для жителей этого населенного пункта. Объект станет, наверное, хорошим дополнением этой «Деревни будущего».

Беларусь – социально ориентированное государство и стадион, построенный при поддержке Управления делами Президента, очередное тому доказательство. Заниматься спортом в Домжерицы приезжают даже из соседних населенных пунктов.

Сам я не отсюда. Я из города Лепеля. Буду приходить сюда. Как будет получаться, так и буду приходить сюда. Все равно буду заниматься на тренажерах. Открытие стадиона приурочили к столетию Березинского биосферного заповедника.