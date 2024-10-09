Мобильные ФАПы доезжают до всех. Как на селе оказывают своевременную медпомощь?

Сегодня сельские ФАПы - это уже не ветхие объекты, где порой нет самого необходимого, а полноценные модульные фельдшерско-акушерские пункты с современным оборудованием. На смену стационарным ФАПам приходят передвижные медицинские комплексы. Мобильные фельдшерско-акушерские пункты работают по всей стране. Поколесила с медиками по району и корреспондент Алена Жиборт.

На вид – обычный автобус, на самом деле – полноценное медицинское учреждение. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Он колесит по Ивьевскому району и обслуживает более 3 тысяч пациентов. Доезжает до самых отдаленных населенных пунктов.

Анна Спургяш, жительница деревни Яськовичи:

Очень, очень хорошо, не надо нікуды ехаць, нам даляко, да аўтобуса 6 километраў пяшком.

Передвижной медицинский комплекс в Ивьевском районе работает уже почти 2 года. Здесь измеряют артериальное и внутриглазное давление, делают электрокардиограмму. У пациентов есть возможность сдать анализы. А также купить необходимые лекарства. За ФАПом закреплен постоянный работник – фельдшер с большим опытом.

Валентина Бушма, жительница деревни Шильвы:

Всегда внимательная, выслушает, посмотрит, даже если до кого-то не приехали близкие, то подбодрят, и уже, получается, человек становится веселее.

По запросу населения подключаются также профильные специалисты: выездные приемы проводят кардиолог, невролог, гинеколог. Востребована и ультразвуковая диагностика. В Беларуси стартовала массовая вакцинация против гриппа, поэтому скоро к работе в передвижном медицинском комплексе подключатся и прививочные бригады. Медпомощь сельским жителям оказывается в полном объеме. Причем своевременно получают ее даже в тех населенных пунктах, где проживает всего один человек.

Людмила Гуськова, фельдшер передвижного медицинского комплекса Ивьевской центральной районной больницы:

Амбулатория организовывает подвоз, или же меня в ту сторону, где далеко, на каком-то хуторе, или же, если больной не лежачий, тогда больного подвозят ко мне сюда, конечно, это более удобно.