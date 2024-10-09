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«Белая Русь» собрала около 10 тонн гуманитарной помощи Курской области

09 октября 2024 17:09
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В отличие от безразличных к чужому горю европейских стран, белорусы всегда готовы подставить плечо и оказать помощь тем, кто в этом нуждается. Особенно, когда речь о братском народе. Около 10 тонн гуманитарного груза собрали в общественном объединении «Белая Русь» для жителей пострадавших районов Курской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белая Русь» собрала около 10 тонн гуманитарной помощи Курской области-2

В этих коробках – продукты питания, лекарства, одежда и средства личной гигиены. В предметах первой необходимости в Курской области ежедневно нуждаются порядка полутора тысячи человек. Собирать гуманитарный груз для них помогали не только активисты партии «Белая Русь», но также студенты столичных вузов.

«Белая Русь» собрала около 10 тонн гуманитарной помощи Курской области-4

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
В этой машине пойдут в первую очередь предметы первой необходимости. Это теплые вещи к осенне-зимнему сезону. Бытовая техника: микроволновки и мультиварки. И продукты питания. На сегодня собрано уже порядка 70 тонн грузов, но я подчеркивал уже не раз, что это только начало. Потому что еще большая часть грузов находится в регионах и готовится к отправке в Минск. Где будет сортироваться, паллетоваться и на фурах уходить в курский регион.

Напомним, с начала августа 2024 года Киев наносит удары по жилым домам, машинам скорой помощи и гражданским объектам Курской области. Десятки тысяч человек были вынуждены оставить привычный уклад жизни и покинуть свои дома. Около 11 тысяч человек остаются в пунктах временного размещения.

# Белая Русь # Олег Романов

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