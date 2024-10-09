«Белая Русь» собрала около 10 тонн гуманитарной помощи Курской области

В отличие от безразличных к чужому горю европейских стран, белорусы всегда готовы подставить плечо и оказать помощь тем, кто в этом нуждается. Особенно, когда речь о братском народе. Около 10 тонн гуманитарного груза собрали в общественном объединении «Белая Русь» для жителей пострадавших районов Курской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этих коробках – продукты питания, лекарства, одежда и средства личной гигиены. В предметах первой необходимости в Курской области ежедневно нуждаются порядка полутора тысячи человек. Собирать гуманитарный груз для них помогали не только активисты партии «Белая Русь», но также студенты столичных вузов.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

В этой машине пойдут в первую очередь предметы первой необходимости. Это теплые вещи к осенне-зимнему сезону. Бытовая техника: микроволновки и мультиварки. И продукты питания. На сегодня собрано уже порядка 70 тонн грузов, но я подчеркивал уже не раз, что это только начало. Потому что еще большая часть грузов находится в регионах и готовится к отправке в Минск. Где будет сортироваться, паллетоваться и на фурах уходить в курский регион.

Напомним, с начала августа 2024 года Киев наносит удары по жилым домам, машинам скорой помощи и гражданским объектам Курской области. Десятки тысяч человек были вынуждены оставить привычный уклад жизни и покинуть свои дома. Около 11 тысяч человек остаются в пунктах временного размещения.