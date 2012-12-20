С 20 декабря продлевается время работы 5 тысяч торговых объектов Беларуси

Новости Беларуси. К рождественским и новогодним праздникам готовятся и магазины Беларуси. С 20 декабря продлевается время работы 5 тысяч торговых объектов. Устанавливается и запрет на закрытие магазинов, ресторанов, кафе на инвентаризацию и санитарные дни.

Уже все магазины празднично оформлены. А в продаже к Новому году и Рождеству подготовлен широкий ассортимент сувенирной продукции. Помимо этого во всех регионах в предпраздничные и праздничные дни пройдет более 6 тысяч различных выставок, распродаж и ярмарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.