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С 20 декабря продлевается время работы 5 тысяч торговых объектов Беларуси

20 декабря 2012 06:05
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Новости Беларуси. К рождественским и новогодним праздникам готовятся и магазины Беларуси. С 20 декабря продлевается время работы 5 тысяч торговых объектов. Устанавливается и запрет на закрытие магазинов, ресторанов, кафе на инвентаризацию и санитарные дни.

Уже все магазины празднично оформлены. А в продаже к Новому году и Рождеству подготовлен широкий ассортимент сувенирной продукции. Помимо этого во всех регионах в предпраздничные и праздничные дни пройдет более 6 тысяч различных выставок, распродаж и ярмарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика # Государственная политика в сфере торговли

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