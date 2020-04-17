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С 20 апреля на Игуменском тракте временно изменится работа транспорта

17 апреля 2020 21:56
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Новости Беларуси. На Игуменском тракте транспорт временно будет ходить по-другому, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 20 апреля на Игуменском тракте временно изменится работа транспорта-1

Здесь будут асфальтировать дорогу в районе пересечения Игуменского тракта с улицей Шпилевского. Поэтому проезд с 20 апреля до конца следующей недели частично закроют. Пассажирский транспорт пустят в объезд, троллейбусный маршрут № 6 вовсе отменят. По некоторым направлениям увеличат количество автобусов.

С 20 апреля на Игуменском тракте временно изменится работа транспорта-4

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
На этих автобусных маршрутах будет предоставлено право проезда пассажирам, имеющим проездные документы на троллейбус.

# Работа транспорта в Минске # общество # Алексей Косинский # Фотофакт

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