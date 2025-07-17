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С 19 июля в Минской области стартуют ярмарки по продаже школьных товаров

17 июля 2025 06:42
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И хотя до 1 сентября еще достаточно времени, представители торговли рекомендуют не тянуть до последнего, а в комфортном режиме пройтись по магазинам. С 19 июля в Минской области стартуют ярмарки по продаже школьных товаров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 19 июля в Минской области стартуют ярмарки по продаже школьных товаров-2

Будет представлен широкий ассортимент: канцелярия, книжная продукция, одежда делового стиля и обувь. Кроме того, запланирована демонстрация моделей школьной формы. Показы пройдут 16 августа в Молодечно и Солигорске, а 23 августа в Борисове, Жодино и Слуцке. Покупателям предложат скидки.

С 19 июля в Минской области стартуют ярмарки по продаже школьных товаров-4

Елена Дубовик, начальник отдела торговли и услуг Слуцкого райисполкома:
Школьно-письменные – у нас также проработан вопрос и также будут представлены в торговых объектах. На сегодняшний день у нас представлены 12 торговых объектов «Белсоюзпечати», где также представлено школьно-письменные товары. Сетевики сегодня на площадях торговых тоже реализуют школьно-письменные товары.

В Минской области еженедельно будут проводиться ярмарки выходного дня – с 19 июля по 6 сентября. Выездную торговлю организуют и в сельской местности.

# Школьные принадлежности

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