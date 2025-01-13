С 15 по 18 января в ТЦ «Столица» пройдёт марафон «Открытое знание»

В столице стартует марафон, посвященный выборам Президента. Он пройдет с 15 по 18 января. Локацией для встреч с экспертами станет площадка в торговом центре «Столица». Также запланированы выступления артистов белорусской эстрады, будет работать площадка «Выбирай.BY». Организуют и интерактивные игры, направленные на изучение избирательного права. С законодательством гостей «Открытого знания» познакомит Молодежный совет при ЦИК Беларуси.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Мы приглашаем людей, которые работают на предприятиях нашего города уже не одно десятилетие, это заслуженные люди труда. Безусловно, для них также будет возможность выступить на сцене в атриуме «Столицы». Конечно же, не только высказать свое мнение, но и поделиться своими впечатлениями, как за вот этот период, за три десятилетия изменилась не только их личная жизнь, но и, в первую очередь, как изменилось то место, где они работают.

Ключевым мероприятием станет единый день информирования. Он пройдет 16 января.