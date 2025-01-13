Цуран: власть подготовила условия, чтобы выборы прошли в торжественной, запоминающейся обстановке

Люди охотно идут на выборы. Это показывает и эмпирическая социология. Более 65 % избирателей с белорусским паспортом всегда идут на избирательные участки. Почти 16 % стараются попасть на выборы. И лишь чуть более 5 % принципиально не участвуют в выборах. У людей могут быть разные мировоззренческие взгляды.

Артем Цуран, председатель Минского городского Света депутатов:

Избиратель понимает, что на выборах Президента он голосует за политический курс, за тот курс, который предлагает кандидат в Президенты. И это судьбоносное решение, которое влияет на всю страну. И человек идет со своей семьей. Прежде всего, подтвердить свой выбор тем, что он опустит бюллетень в ящик для голосования. Для него, для избирателя, власть подготовила все условия, чтобы этот выбор прошел в наиболее торжественной, запоминающейся обстановке и в то же время с хорошим настроением. Это наша особенность, наша фишка.