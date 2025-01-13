Дмитрий Зайцев приготовит хачапури и заварит чай от Президента. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Гость выпуска – главный врач Минской областной детской клинической больницы Дмитрий Зайцев.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! А вы к нам с гостинцем.
Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:
Да.
Александр Осенко:
Фирменный фартук.
Дмитрий Зайцев:
Спасибо, я его очень давно хотел надеть. Мечты сбываются.
Александр Осенко:
Что мы будем с вами сегодня готовить?
Дмитрий Зайцев:
Я бы хотел приготовить хачапури. Именно так, как его готовят в Грузии.
Александр Осенко:
Постоянно на работе. Семья как к этому относится?
Дмитрий Зайцев:
Привыкли. Детская больница – это моя жизнь.
Александр Осенко:
А вы помните всех своих пациентов?
Дмитрий Зайцев:
Они не забыли доктора, который в свое время их лечил.
Александр Осенко:
Как вы подбираете себе команду?
Дмитрий Зайцев:
У меня есть два пунктика. Я об этом не стесняюсь, говорю.
Александр Осенко:
Заварим чай от Президента?
Дмитрий Зайцев:
Да, конечно, весь пакет я вам не отдам. Но заварничек…
Александр Осенко:
Вы вводите инновации, но для этого нужна какая-то смелость.
Дмитрий Зайцев:
Это первый губернатор, который на это мою авантюру согласился.
Александр Осенко:
Команда, прошу вас.