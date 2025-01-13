Прямой эфир

Дмитрий Зайцев приготовит хачапури и заварит чай от Президента. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»

13 января 2025 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Гость выпуска – главный врач Минской областной детской клинической больницы Дмитрий Зайцев.

Дмитрий Зайцев приготовит хачапури и заварит чай от Президента. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! А вы к нам с гостинцем.

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:
Да.

Дмитрий Зайцев приготовит хачапури и заварит чай от Президента. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Фирменный фартук.

Дмитрий Зайцев:
Спасибо, я его очень давно хотел надеть. Мечты сбываются.

Александр Осенко:
Что мы будем с вами сегодня готовить?

Дмитрий Зайцев:
Я бы хотел приготовить хачапури. Именно так, как его готовят в Грузии.

Дмитрий Зайцев приготовит хачапури и заварит чай от Президента. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Постоянно на работе. Семья как к этому относится?

Дмитрий Зайцев:
Привыкли. Детская больница – это моя жизнь.

Александр Осенко:
А вы помните всех своих пациентов?

Дмитрий Зайцев:
Они не забыли доктора, который в свое время их лечил.

Александр Осенко:
Как вы подбираете себе команду?

Дмитрий Зайцев:
У меня есть два пунктика. Я об этом не стесняюсь, говорю.

Дмитрий Зайцев приготовит хачапури и заварит чай от Президента. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Заварим чай от Президента?

Дмитрий Зайцев:
Да, конечно, весь пакет я вам не отдам. Но заварничек…

Александр Осенко:
Вы вводите инновации, но для этого нужна какая-то смелость.

Дмитрий Зайцев:
Это первый губернатор, который на это мою авантюру согласился.

Александр Осенко:
Команда, прошу вас.

# Дмитрий Зайцев # Александр Осенко # Медицина

Другие новости рубрики

Все новости
Политолог рассказал, почему Беларусь не открывает участки для голосования за рубежом
13 января 2025 18:39

Политолог рассказал, почему Беларусь не открывает участки для голосования за рубежом

Что принесёт Беларуси Год благоустройства? Качество и его стандарты обсудили спикеры ток-шоу
13 января 2025 18:34

Что принесёт Беларуси Год благоустройства? Качество и его стандарты обсудили спикеры ток-шоу

Муковозчик: опубликован индекс стран по IQ – если учитывали беглых, понятно, как мы не попали в тройку
13 января 2025 18:22

Муковозчик: опубликован индекс стран по IQ – если учитывали беглых, понятно, как мы не попали в тройку