Дмитрий Зайцев приготовит хачапури и заварит чай от Президента. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – главный врач Минской областной детской клинической больницы Дмитрий Зайцев.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! А вы к нам с гостинцем. Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:

Да.

Александр Осенко:

Фирменный фартук. Дмитрий Зайцев:

Спасибо, я его очень давно хотел надеть. Мечты сбываются. Александр Осенко:

Что мы будем с вами сегодня готовить? Дмитрий Зайцев:

Я бы хотел приготовить хачапури. Именно так, как его готовят в Грузии.

Александр Осенко:

Постоянно на работе. Семья как к этому относится? Дмитрий Зайцев:

Привыкли. Детская больница – это моя жизнь. Александр Осенко:

А вы помните всех своих пациентов? Дмитрий Зайцев:

Они не забыли доктора, который в свое время их лечил. Александр Осенко:

Как вы подбираете себе команду? Дмитрий Зайцев:

У меня есть два пунктика. Я об этом не стесняюсь, говорю.