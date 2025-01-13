Политолог рассказал, почему Беларусь не открывает участки для голосования за рубежом
13 января завершается аккредитация представителей СМИ для работы в Информационном центре ЦИК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции он расположится во Дворце Республики и будет открыт с 24 января. В первый день работы состоится заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ. А в основной день выборов, 26 января, из Дворца Республики будут транслироваться данные о ходе голосования – с включениями из регионов и Центра общественного наблюдения за выборами.
Выборы в Беларуси – в чем наши сильные стороны и как получили бесценный суверенный опыт электоральных процессов? Почему мы открыты для наблюдения и закрыты для внешних врагов? Как получили авторитет на мировой арене и как по крупицам собирали собственную модель прозрачных и честных президентских кампаний?
Репортаж Евгения Пустового.
Некоторые требования выборного законодательства ориентированы на сохранение электорального суверенитета Беларуси. Например, ограничительная мера – мы не открываем участки за рубежом.
Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов, политолог:
Мы знаем, что сегодня за рубежом на наших граждан оказывают беспрецедентное давление. Зачастую пытаются манипулировать их настроениями. В какой-то степени не всегда они могут в полной мере руководствоваться собственными интересами и интересами собственной страны. Поэтому на этом этапе развития нашего исторического пути мы приняли такое решение.
Наши законодатели учли и вызовы последних лет. В страны постсоветского пространства возвращаются политические репатрианты, и они приходят к власти. А затем эти ставленники западных центров сил занимаются проведением проевропейской и зачастую антинациональной политики.
Вадим Боровик:
Мы понимаем, как жестко работают иностранные спецслужбы, агенты, которые могут вербовать, заинтересовывать. И когда мы видим в некоторых постсоветских республиках, да и других странах мира, приходили политики, которые долгое время учились, проживали за рубежом, собственность уходит с молотка, страны впадают под внешнеполитическое управление, а зачастую становятся жертвами военной агрессии либо оккупации, экономической экспансии. Мы этого не допустим.
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