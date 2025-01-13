Политолог рассказал, почему Беларусь не открывает участки для голосования за рубежом

13 января завершается аккредитация представителей СМИ для работы в Информационном центре ЦИК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции он расположится во Дворце Республики и будет открыт с 24 января. В первый день работы состоится заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ. А в основной день выборов, 26 января, из Дворца Республики будут транслироваться данные о ходе голосования – с включениями из регионов и Центра общественного наблюдения за выборами.

Выборы в Беларуси – в чем наши сильные стороны и как получили бесценный суверенный опыт электоральных процессов? Почему мы открыты для наблюдения и закрыты для внешних врагов? Как получили авторитет на мировой арене и как по крупицам собирали собственную модель прозрачных и честных президентских кампаний?

Репортаж Евгения Пустового.

Некоторые требования выборного законодательства ориентированы на сохранение электорального суверенитета Беларуси. Например, ограничительная мера – мы не открываем участки за рубежом.