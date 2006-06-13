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С 13 июня на столичных улицах можно встретить <наркологический автобус>

13 июня 2006 14:49
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Как сообщил старший инспектор отдела ГАИ Первомайского РУВД Александр Гузов, в специально оборудованном автобусе будут находиться врач-нарколог и медсестра.Для обследования на предмет употребления алкоголя в салон необычного транспортного средства будут приглашаться не только частники-водители, но и работники предприятий, организаций и автохозяйств района перед выездом на линию. Сопровождать <наркоавтобус> ежедневно будет экипаж ГАИ.
# общество

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