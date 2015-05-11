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С 12 мая в центре Минска меняется движение общественного транспорта

11 мая 2015 18:06
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Новости Беларуси. В центре Минска меняется движение транспорта. С 12 мая и ориентировочно до 1 сентября закрывается трамвайное движение по улице Козлова — от Змитрока Бядули до Ботанической.

Кроме того, ориентировочно до 1-го июля запрещается движение всех видов транспорта по улице Козлова — от Змитрока Бядули до Платонова. Работа трамвайного маршрута №3 отменяется, сообщили в программе Новости «Столичные подробности» на СТВ. 

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:
Будут запущены два временных маршрута. Автобусный маршрут № 901 будет продлен до Комаровского рынка. Также будет запущен автобусный маршрут № 907, связывающий Комаровский рынок со ст. метро Тракторный завод с улицы Буденного.

До конца мая в этих временных автобусных маршрутах можно будет проехать по трамвайным проездным билетам.  

# общество # Общественный транспорт # Алексей Косинский

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