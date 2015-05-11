С 12 мая в центре Минска меняется движение общественного транспорта

Новости Беларуси. В центре Минска меняется движение транспорта. С 12 мая и ориентировочно до 1 сентября закрывается трамвайное движение по улице Козлова — от Змитрока Бядули до Ботанической.

Кроме того, ориентировочно до 1-го июля запрещается движение всех видов транспорта по улице Козлова — от Змитрока Бядули до Платонова. Работа трамвайного маршрута №3 отменяется, сообщили в программе Новости «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Будут запущены два временных маршрута. Автобусный маршрут № 901 будет продлен до Комаровского рынка. Также будет запущен автобусный маршрут № 907, связывающий Комаровский рынок со ст. метро Тракторный завод с улицы Буденного.