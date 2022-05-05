Может распознать пневмонию и анализировать КТ. Рассказываем про умную нейросеть, которую создали белорусы

Андрей Капитонов – без пяти минут дипломированный специалист. Анестезиолога-реаниматолога ждут в детской инфекционной больнице. За годы учебы в медицинском блеснул не только знаниями, но и уникальной разработкой. Его нейросеть для классификации рентгенограмм органов грудной клетки стала лучшей бизнес-идеей на проекте «100 идей для Беларуси».

Андрей Капитонов, студент 6-го курса педиатрического факультета БГМУ:

Когда пандемия пришла в нашу жизнь, оказалось, что врачей не хватает, нужно как-то помогать им. И лучшим оказалось создание программного продукта, который позволяет им понимать, с чем нужно работать в первую очередь. Нейросеть – это технология, которая позволяет быстро, дешево обрабатывать большие объемы информации, получая интерпретируемые результаты на выходе. Это не замена врача – только помощь ему в работе.

Нейросеть распознает пневмонию задолго до симптомов, и это главный козырь. Единственное – не определяет род. Чтобы подтвердить ковид, лаборатории не избежать, но звоночек о поражении легких поможет вовремя принять меры и назначить лечение. К тому же, не нужно ждать результата, как после флюорографии. Искусственный интеллект обрабатывает 10 снимков в секунду. Чтобы обучить умную систему, понадобилось несколько месяцев. Данные собирали в 4-й, 5-й, 6-й городских клинических больницах Минска. Точность – 93 %.

Андрей Капитонов:

Нам уже где-то полтора года, и за это время мы обработали суммарно полмиллиона изображений именно по рентгену легких. Система будет только улучшаться, и я думаю, мы в конце года обработаем миллион, а может быть даже два. Сейчас мы продаем это в такие страны, как Россия, Кипр, Израиль, и используется это в основном медицинскими информационными системами, которые закупают это для усиления своего основного продукта.

На данный момент нейросеть может распознавать около 20 заболеваний. Среди особо опасных – кардиомегалия и пневмоторакс. Также можно анализировать КТ головы и рентген спины, искать искривления позвоночника и другие патологии. В планах – расширить список и помочь врачам в лучевой диагностике. Инновационному продукту под силу раскусить болезни Альцгеймера, Паркинсона, а также ряд наследственных болячек.

Андрей Капитонов:

Если мы говорим о модели, которая ищет кардиомегалию, она считается на основе общепринятого стандарта – кардиоторакального индекса – это отношение ширины легких к ширине сердца. Индекс больше, чем 0,5 или меньше. Соответственно, мы можем делать выводы, есть кардиомегалия или нет. Если говорить о КТ головы, то мы очень хорошо можем искать с помощью технологий нейросетей инсульта – как геморрагические, так и ишемические. В данном случае мы нашли геморрагический – кровь, которая там, где быть не должна. У нас достаточно высокие показатели, особенно по сравнению с аналогичными системами, сделанными в Европе и в США, потому что там куда дороже собирать такие объемы.

Благодаря победе в «100 идеях» совместно с городским комитетом по здравоохранению Андрей Капитонов будет делать новую разработку по туберкулезу для Минского клинического центра фтизиопульмонологии. В нашей стране высокий потенциал развития медицинских технологий. И чем больше будет заинтересованных врачей, тем качественнее будет результат.