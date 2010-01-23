С 1 января освобождаются от уплаты налогов суммы в виде подарка до 500 базовых величин

С 1 января вступила в силу Особенная часть Налогового кодекса. А уплата налогов в рамках Таможенного союза с 1 июля этого года существенно не изменится. Об этом заявили в Министерстве по налогам и сборам.

Принципы работы отечественных предприятий и бизнесменов в данном случае будут примерно такие же, как между Беларусью и Россией. Что же касается национальной системы налогообложения, здесь в этом году работы у специалистов поубавится.

С начала года в Беларуси не стало сразу четырех налогов. Эти несколько сборов не надо платить предприятиям и бизнесменам. Однако хорошие новости есть и для простых граждан. Освобождаются от уплаты налогов суммы в виде подарка, неважно, из какой страны. Верхний потолок суммы – 500 базовых величин.

До настоящего момента такое было возможно только в отношении денег полученных белорусами от белорусов. В остальных случаях – полагалось платить 12% налогового сбора.

Михаил Рассолько, заместитель начальника главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

– Это сумма в 17, 5 миллионов рублей. То есть, если, к примеру, человек получил перевод, не нужно будет подавать декларацию в течении года. Но, если человек работал за границей, или получил вознаграждение за выполнение каких-либо обязанностей за границей, то эти суммы, как и раньше, будут облагаться налогом на основании поданной декларации.

Увеличен с 300 сразу до 1000 и размер безвозмездной помощи для инвалидов, несовершеннолетних или людей, нуждающихся в лечении. Меньше налогов надо будет заплатить и за доходы в виде дивидендов. Ставку уменьшили с 15 до 12%. Ситуация, связанная с уплатой налогов в рамках Таможенного союза, не сильно поменяется в отношении нынешней. Единственное, с июля, на подтверждение нулевой ставки НДС потребуется в два раза больше времени – 180 дней. А так, принцип тот же что и расчеты между Беларусью и Россией. При этом в министерстве попросили не путать налоги со ставками таможенных пошлин.

Валентина Тарасевич, заместитель начальника главного управления международного налогового сотрудничества Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

– Нулевую ставку НДС мы будем давать, когда будет взаимозачет взаимных требований, товарным кредитам. То есть такие послабления для плательщиков. А так, принцип работы тройственного союза основан на прицепе работы наших взаиморасчетов с Российской Федерацией. Чтобы наши плательщики знали, что когда откроется граница с Казахстаном, большого аврала не будет.

Есть хорошие новости для медицинского бизнеса в Беларуси. В уже вступившей в силу Особенной части налогового кодекса для него предусмотрены льготы. Правда, перечень услуг сейчас проходит согласование. Как только его утвердят, этим налогоплательщикам пересчитают денежные сборы уже по новым ставкам, с учетом предусмотренных льгот.

Евгений Горин, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.