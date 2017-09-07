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С 1 октября планируют закрыть мусорный полигон «Северный» под Минском

07 сентября 2017 15:34
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Новости Беларуси. Он эксплуатируется уже почти 40 лет, и давно требует консервации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свозить отходы будут на свалку под Заславлем.

С 1 октября планируют закрыть мусорный полигон «Северный» под Минском-1

В Минске собираются построить мусоросжигательный завод

Правда, и ее возможности не безграничны: теперь она занимает площадь 9 гектаров. Решить проблему может вторичная переработка и строительство завода по утилизации мусора. Его, кстати, планируют возвести в ближайшие три года.

О «мусорной проблеме» подробнее в сюжете.

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