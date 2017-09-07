Прямой эфир

«Я очень люблю военную тему»: впечатления лауреата Республиканского конкурса чтецов «Живая классика» Ульяны Жердецкой

07 сентября 2017 13:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

День письменности-2017 в Полоцке длился 3 дня. Вся страна праздновала. Мероприятий – на любой вкус. Но по вкусу сотрудникам телекомпании «Столичное телевидение», конечно же, проект, организованный совместно с министерствами информации и образования Беларуси и Союзом писателей Беларуси – «Живая классика».

Этот масштабный республиканский проект под девизом «Чытаем шмат, чытаем разам, ствараем сябе і краіну!» стартовал еще в феврале. За это время более 13 тысяч белорусских детей приняли участие в конкурсе и прочитали свои любимые произведения на родном языке.

В День белорусской письменности в Полоцке были названы 13 финалистов. В каждой возрастной категории по 3 призовых места. Всего 4 категории. Призеров получилось 13, поскольку в одном из номеров стих читали сразу две девочки.

Лауреаты первой степени Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» Дарья Хоменко, Алексей Семашко, Роман Чилик и Ульяна Жердецкая заглянули в гости к программе «Утро. Студия хорошего настроения» и поделились своими впечатлениями.

Ульяна, как ты решилась на этот конкурс? Кто-то подтолкнул или это было свое решение?

«Я очень люблю военную тему»: впечатления лауреата Республиканского конкурса чтецов «Живая классика» Ульяны Жердецкой-1

Ульяна Жердецкая, лауреат І степени Республиканского конкурса чтецов «Живая классика», учащаяся 11 класса ГУО «Средняя школа № 27 Советского района г. Минска»:
Это было мое решение, принятое совместно с мамой. Она меня в творчестве поддерживает. Я очень люблю военную тему, я очень хочу, чтобы ее слышали и понимали. Поэтому, когда предложили поучаствовать именно с этим предложением, я без сомнений согласилась.

Финальное выступление Ульяны Жердецкой смотрите здесь.

Что ты читала?

Ульяна Жердецкая:
«Баллада о четырех заложниках» Аркадия Кулешова. Это стихотворение было сложно прочувствовать именно так, как надо. Но у меня не было проблем с представлением. Я как только прочла его в первый раз, я сразу представила картинку, образы детей, как они переживали это все. Было очень сложно над ним работать, потому что показать зрителям то, что я хочу, это на самом деле тяжело. Чтобы привезти его на такой конкурс, потребовалось очень много работы.

«Я очень люблю военную тему»: впечатления лауреата Республиканского конкурса чтецов «Живая классика» Ульяны Жердецкой-4

Кто тебя поддерживал?

Ульяна Жердецкая:
Родители, родные и близкие. И моя учительница, которая меня готовила.

# общество # Конкурс «Жывая класіка» # Ульяна Жердецкая

Другие новости рубрики

Все новости
«Это будет самой огромной ошибкой белорусов»: впечатления лауреата Республиканского конкурса чтецов «Живая классика» Алексея Семашко
07 сентября 2017 13:21

«Это будет самой огромной ошибкой белорусов»: впечатления лауреата Республиканского конкурса чтецов «Живая классика» Алексея Семашко

«Я хочу стать актрисой»: впечатления лауреата Республиканского конкурса чтецов «Живая классика» Дарьи Хоменко
07 сентября 2017 13:20

«Я хочу стать актрисой»: впечатления лауреата Республиканского конкурса чтецов «Живая классика» Дарьи Хоменко

«Поставили цель – выполнил»: впечатления лауреата Республиканского конкурса чтецов «Живая классика» Романа Чилика
07 сентября 2017 13:19

«Поставили цель – выполнил»: впечатления лауреата Республиканского конкурса чтецов «Живая классика» Романа Чилика