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С 1 ноября в Беларуси установлены новые размеры бюджета прожиточного минимума

01 ноября 2015 11:21
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Новости Беларуси. С 1 ноября установлены новые размеры бюджета прожиточного минимума. В среднем на душу населения теперь он составляет более полутора миллионов рублей.

Эта расчётная цифра стала меньше на одну десятую процента от предыдущей. Вызвано это снижением цен на плодоовощную продукцию. Удельный вес этой статьи расходов в продуктах питания довольно значительный.

Бюджет прожиточного минимума – это норматив, по которому анализируют и прогнозируют уровень жизни населения.

Также в Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Государственный бюджет Беларуси

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