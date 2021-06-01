В Беларуси отмечают День защиты детей. Анонс праздничных мероприятий на 1 июня
Новости Беларуси. Большой праздник для самых маленьких. 1 июня во всем мире отмечают Международный день защиты детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это еще первый день лета, начало каникул и старт оздоровительной кампании. В Беларуси сейчас более 1 миллиона 800 тысяч детей.
В честь праздника по всей стране пройдут мероприятия. В частности, музей истории Великой Отечественной войны объявил льготный день и подготовил ряд мероприятий с мастер-классами и оригинальной фотозоной. Костюмы также обещают предоставить бесплатно.
А Минский зоопарк приглашает маленьких гостей на вечеринку под названием «Топовое лето». Детей ждут танцы, шоу мыльных пузырей и интерактивные площадки, плюс незабываемое общение с животными зоопарка. Можно будет поучаствовать в показательных кормлениях местных обитателей.