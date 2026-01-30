С 1 февраля перестанут ходить автобусы по маршруту Рига – Витебск

Латвия закрывает автобусное сообщение с нашей страной. Речь идет про отмену рейса Рига – Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще в полдень 31 января он отправится по маршруту с городского автовокзала. А уже в это воскресенье в расписании стоит прочерк.

Отмена связана с тем, что латвийским перевозчикам запретили продлевать лицензии. Сейчас рейсы в нашу страну выполняют две компании – Latlines и Dautrans. Одна из них, которая доставляет пассажиров из Риги в Витебск, приостанавливает продажу билетов. От этого недальновидного решения особенно пострадают водители и пассажиры. Первые элементарно останутся без работы. Вторым придется заранее планировать поездки и тратить время на поиск альтернативных маршрутов.

Отметим, что это направление пользовалось популярностью у пассажиров. Особенно в летний период. Из Риги в Витебск автобус направлялся 5 раз в неделю. В салоне транспортного средства чувствуется волнение и напряжение. Люди переживают, что не смогут видеться с родственниками.