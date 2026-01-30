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С 1 февраля перестанут ходить автобусы по маршруту Рига – Витебск

30 января 2026 17:16
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Латвия закрывает автобусное сообщение с нашей страной. Речь идет про отмену рейса Рига – Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще в полдень 31 января он отправится по маршруту с городского автовокзала. А уже в это воскресенье в расписании стоит прочерк.

Отмена связана с тем, что латвийским перевозчикам запретили продлевать лицензии. Сейчас рейсы в нашу страну выполняют две компании – Latlines и Dautrans. Одна из них, которая доставляет пассажиров из Риги в Витебск, приостанавливает продажу билетов. От этого недальновидного решения особенно пострадают водители и пассажиры. Первые элементарно останутся без работы. Вторым придется заранее планировать поездки и тратить время на поиск альтернативных маршрутов.

Отметим, что это направление пользовалось популярностью у пассажиров. Особенно в летний период. Из Риги в Витебск автобус направлялся 5 раз в неделю. В салоне транспортного средства чувствуется волнение и напряжение. Люди переживают, что не смогут видеться с родственниками.

С 1 февраля перестанут ходить автобусы по маршруту Рига – Витебск -2

Простым людям очень плохо. Все же ездят к родственникам. Кто-то на кладбище. Считаю, что границы должны быть открыты, рейсы должны ходить для пассажиров. От нас что зависит? Все зависит от руководителей близлежащих соседей наших. Люди переживают, что транспорта не будет.

С 1 февраля перестанут ходить автобусы по маршруту Рига – Витебск -4

Ничего хорошего тут нет. Все зависит от руководства, от правительства. Все, как они скажут, так мы и будем делать. У меня есть родственники в Браславе. Так что получается, что в частном порядке, и то по записи. Туризм плюс рейсы – нам не разрешают ездить. 

У второй компании – Latlines – разрешение на маршрут Рига – Минск действует практически до конца февраля. Срок лицензии на рейс Гомель, который следует через Полоцк, Витебск, Оршу и Могилев, истекает летом. К слову, автобусные рейсы прекратятся также в Россию. Видимо, латвийские власти придумали очередной способ отгородиться от соседей.

# Беларусь-Латвия

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