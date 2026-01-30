Беларусь ждут морозы до -33°С! Энергетики переходят на усиленный режим работы

Февраль решил подтвердить свой статус самого лютого месяца. Беларусь ждут морозы до -33°С, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за похолодания энергетики переходят на усиленный режим работы. Решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Предприятия отрасли готовы оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации. Аварийные бригады непрерывно дежурят по всей стране, чтобы при необходимости устранить возможные проблемы с энергоснабжением. Передвижные дизельные электростанции перебросят в любую точку республики.

Сергей Адаменко, заместитель министра энергетики Беларуси:

Подготовлено более 670 бригад, готовых выехать в любой район республики для ликвидации аварийных ситуаций. Подготовлено более 700 единиц техники специальной, полностью укомплектованной специнструментом, оборудованием для этого. Более 300 дизельных и бензиновых установок, автономных источников электрической энергии, также готовы для того, чтобы их подключать для обеспечения надежного электроснабжения.

Отдельное внимание – работе тепловых сетей. Их режимы работы корректируются в связи с изменениями погоды. Чтобы не допустить резких перепадов, в северных районах страны обеспечивают плавную подачу тепла.