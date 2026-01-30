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Беларусь ждут морозы до -33°С! Энергетики переходят на усиленный режим работы

30 января 2026 17:15
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Февраль решил подтвердить свой статус самого лютого месяца. Беларусь ждут морозы до -33°С, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за похолодания энергетики переходят на усиленный режим работы. Решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Беларусь ждут морозы до -33°С! Энергетики переходят на усиленный режим работы-2

Предприятия отрасли готовы оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации. Аварийные бригады непрерывно дежурят по всей стране, чтобы при необходимости устранить возможные проблемы с энергоснабжением. Передвижные дизельные электростанции перебросят в любую точку республики. 

Сергей Адаменко, заместитель министра энергетики Беларуси:
Подготовлено более 670 бригад, готовых выехать в любой район республики для ликвидации аварийных ситуаций. Подготовлено более 700 единиц техники специальной, полностью укомплектованной специнструментом, оборудованием для этого. Более 300 дизельных и бензиновых установок, автономных источников электрической энергии, также готовы для того, чтобы их подключать для обеспечения надежного электроснабжения. 

Отдельное внимание – работе тепловых сетей. Их режимы работы корректируются в связи с изменениями погоды. Чтобы не допустить резких перепадов, в северных районах страны обеспечивают плавную подачу тепла. 

# Погода в Беларуси

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