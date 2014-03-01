Празднование Масленицы в Беловежской пуще 1 марта

Новости Беларуси. Масленичные гулянья проходят по всей стране. На праздничных площадках жгут чучела и угощают блинами.

Празднование Масленицы — это призыв проснуться после зимней спячки и приготовиться к новой весне, а значит, и новой жизни. 1 марта в резиденции белорусского Деда Мороза также пели весенние песни. С приходом весны героям зимних сказок пришлось уехать в холодные страны.

Несмотря на весенние песни и плюсовою температуру, во владениях главного белорусского зимнего волшебника все еще властвует зима. В поместье говорят: весна наступит только тогда, когда Дед Мороз снимет свой зимний наряд.

Гости в Беловежской пуще только на волшебную силу Кудесника полагаться не стали: весну традиционно зазывали песнями и танцами. Вспомнили здесь и старинную масленичную традицию — гостей щедро угощали блинами.

Гости в Беловежской пуще:

В первый раз приехали, хотели действительно в этот праздник попасть, потому что, я думаю, он действительно прошел здесь на должном уровне. Всем очень понравилось, особенно деткам маленьким, они в восторге.

Это, прежде всего, весна, радость, прощание с зимой. Мы очень рады Масленице всегда.

Встреча весны для жителей сказочных чертогов — праздник грустный: в этот день вместе с тремя дочками Деда Мороза, на Северный Полюс уезжает Снегурочка. Несмотря на то, что с приходом весны она слагает полномочия главной помощницы Мороза, сказочная девушка обещает, сидеть без дела она не будет.

Снегурочка:

Грустно, потому что прощаемся с дедушкой. Будем по нем очень сильно скучать.

Дед Мороз:

Но там Снегурочка отдыхать тоже не будет — ей предстоит сделать десятки тысяч тонн подарков к Новому году. Но грустно, конечно.

Завершение праздника — сжигание соломенного чучела. Уходит Масленица, а вместе с ней и зима. Весна вступает в свои права. Согласно народным традициям, провожая Масленицу, люди освобождаются от старых обид, и встречают весну с чистым сердцем и легкой душой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.