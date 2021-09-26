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Первый замминистра промышленности: мы видим наши достижения не только на экспортных рынках, но и в новых технологиях

26 сентября 2021 13:34
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Новости Беларуси. 26 сентября сотрудники всемирно известных предприятий, таких как МАЗ, МТЗ, БелАЗ, «Гомсельмаш» и другие, отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый замминистра промышленности: мы видим наши достижения не только на экспортных рынках, но и в новых технологиях-1

Накануне Дня машиностроителей лучшие работники получили заслуженные награды.

Первый замминистра промышленности: мы видим наши достижения не только на экспортных рынках, но и в новых технологиях-4

Промышленность – это основа нашей экономики. За 9 месяцев 2021 года предприятиям удалось выполнить все поставленные задачи, показав при этом очень высокие темпы роста экспорта – около 139 %.

Первый замминистра промышленности: мы видим наши достижения не только на экспортных рынках, но и в новых технологиях-7

Сергей Гунько, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
Поздравляю всех нас, автомобилестроителей, многотысячный коллектив Республики Беларусь, и в дальнем зарубежье. Людей, которые куют ту победу, которую сегодня мы видим в наших достижениях не только на экспортных рынках, но и в новых технологиях.

Отметим, что за 2020 год машиностроительный рынок Беларуси сотрудничал с 117 странами. Основные партнеры – это Россия, Украина, Казахстан, Германия и Узбекистан.

# Государственная политика в сфере промышленности # общество # Сергей Гунько # Фотофакт

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