Русфонд заявил о хищении средств, собранных на лечение Фриске, и просит возбудить уголовное дело

Новости России. По данным благотворительной организации «Русфонд», после смерти певицы на ее счете оставалась крупная сумма денег. Благотворители не исключают, что эти средства могли быть переведены третьим лицам.



«Русфонд» направил требования отчитаться о трате средств наследникам Жанны Фриске в лице ее отца Владимира Фриске, матери Ольги Копыловой (Фриске) и малолетнего сына, интересы которого представляет гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев. Но никакой информации не получил.

Наследники вступили в права наследования через полгода после смерти певицы – 16 декабря 2015 года.

Юридическая служба Русфонда:

Прошло более полугода со дня смерти артистки, и у Русфонда появилась весьма убедительная информация о том, что деньги со счета Жанны исчезли. При жизни Фриске был представлен отчет о произведенных тратах на 4 120 959 рублей, а на оставшуюся сумму в 20 890 831 рубль документы о расходовании или сохранности предъявлены не были. Жанна умерла 16 июня 2015 года. У Русфонда есть основания полагать, что к этому моменту вышеназванная сумма – около 21 миллиона рублей – еще имелась на счете Жанны. По имеющейся у нас на сегодняшний день информации, эти деньги могли быть переведены на счета третьих лиц. При этом никаких официальных документов о том, что деньги израсходованы, Русфонд не получил, хотя не только имел право, но и был обязан получить такие документы по договору с Жанной Фриске, действующему и после ее смерти.

Благотворительная организация просит Следственный комитет России возбудить уголовное дело.

Отец певицы Владимир Фриске резко отреагировал на заявление фонда.

Мужчина заявил, что готов отчитаться за все средства.

Владимир Фриске, отец Жанны Фриске (Super.Ru):

«Русфонд», что, знает, что там дело уже закончилось? Идите вы куда подальше со своим «Русфондом»! Ещё даже суда не было, а они такую фигню пишут! У меня чеков больше, чем на 50 миллионов! Когда нужно будет, я в суде всё выложу. У нас дело наследственное ещё не закончилось. В «Русфонде» одни твари сидят!