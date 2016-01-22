В Алабаме казнили убийцу и насильника, который ждал экзекуции более 20 лет

Новости США. В Алабаме казнили некоего Кристофера Брукса — убийцу и насильника, который ждал экзекуции более 20 лет. Последние два года приведение приговора в исполнение откладывали из-за временного моратория: в ряде штатов казнят посредством инъекции препарата «Мидазолам». В нескольких случаях он вызывал не моментальную смерть, а нестерпимые муки, которые длились десятки минут. Верховный суд страны, однако, признал «Мидазолам» достаточно гуманным инструментом казни. И вот Брукс испытал применение этого препарата на себе, несмотря на протесты общественников.

В общей сложности в 2015 году в Штатах казнили 28 человек — с применением газа в основном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.