Рекламы в минском метро станет меньше?

Новости Беларуси. Рекламы в метро должно быть меньше. Такое мнение на заседании Мингорисполкома высказал председатель комитета архитектуры и градостроительства горисполкома Павел Лучинович.

Специалист согласен с претензиями граждан по поводу засилья рекламы в подземке. Особенно это касается станций с большими пассажиропотоками. Так, «Площадь Якуба Коласа», «Каменная Горка» — буквально напичканы рекламой.

Здесь реклама действительно носит тотальный и очень агрессивный характер.

В ближайшее время в Минске намерены определить места для рекламной информации в подземке. Главный критерий - реклама не должна «забивать» средства визуального ориентирования в метрополитене. В качестве примера Павел Лучинович привел московское метро, где реклама разрешена только у эскалаторов.