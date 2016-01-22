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Рекламы в минском метро станет меньше?

22 января 2016 10:05
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Новости Беларуси. Рекламы в метро должно быть меньше. Такое мнение на заседании Мингорисполкома высказал председатель комитета архитектуры и градостроительства горисполкома Павел Лучинович.

Специалист согласен с претензиями граждан по поводу засилья рекламы в подземке. Особенно это касается станций с большими пассажиропотоками. Так, «Площадь Якуба Коласа», «Каменная Горка» — буквально напичканы рекламой.

Здесь реклама действительно носит тотальный и очень агрессивный характер.

В ближайшее время в Минске намерены определить места для рекламной информации в подземке. Главный критерий - реклама не должна «забивать» средства визуального ориентирования в метрополитене. В качестве примера Павел Лучинович привел московское метро, где реклама разрешена только у эскалаторов.

# общество # Минское метро

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