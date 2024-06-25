В каких парках Минска есть оборудование для шашлыка и гриля? Вот список мест

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Разводить костры или жарить шашлыки в специальных приспособлениях для приготовления пищи можно в специально отведенных для этого местах: чаще всего это зоны отдыха, курортные зоны, лесопарковые зоны. Если речь идет о даче или частном доме, то здесь важно определить площадку, где вы собираетесь жарить шашлыки или разводить костер. Важно, чтобы она была очищена от сухих веток и различных вещей, которые могут загореться. Важно постоянно контролировать этот процесс и не оставлять без присмотра, в том числе на попечение детей. Нередко появляется вопрос, можно ли жарить шашлыки на балконе – делать так нельзя, исключением будут приборы, использование которых по инструкции допускаются в помещении.