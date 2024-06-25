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В каких парках Минска есть оборудование для шашлыка и гриля? Вот список мест

25 июня 2024 12:12
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В каких парках Минска есть оборудование для шашлыка и гриля? Вот список мест-1

Лето – самое время собраться веселой компанией на природе, разжечь костер и приготовить ароматный шашлык. Залог успешного отдыха – грамотная подготовка к пикнику. Начинать стоит с выбора комфортного и безопасного места.

В каких парках Минска есть оборудование для шашлыка и гриля? Вот список мест-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Разводить костры или жарить шашлыки в специальных приспособлениях для приготовления пищи можно в специально отведенных для этого местах: чаще всего это зоны отдыха, курортные зоны, лесопарковые зоны. Если речь идет о даче или частном доме, то здесь важно определить площадку, где вы собираетесь жарить шашлыки или разводить костер. Важно, чтобы она была очищена от сухих веток и различных вещей, которые могут загореться. Важно постоянно контролировать этот процесс и не оставлять без присмотра, в том числе на попечение детей. Нередко появляется вопрос, можно ли жарить шашлыки на балконе – делать так нельзя, исключением будут приборы, использование которых по инструкции допускаются в помещении.

В каких парках Минска есть оборудование для шашлыка и гриля? Вот список мест-7

Самые любимые зоны отдыха у минчан – Заславское и Цнянское водохранилища, пляж Дрозды и лужайки у Криницы. Однако отлично провести время можно и в городских парках. К примеру, в Лошицком расположены специальные площадки для гриля. Жители Чижовки могут приготовить мясо сразу за зоопарком на улице Уборевича. Там находятся уютные беседки и есть места для установки мангалов. 

Подробности в видео.

# Отдых # общество

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