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Руководство Минска пожелало успехов участникам олимпиады по учебным предметам

24 марта 2023 14:35
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Новости Беларуси. Руководство Минска встретилось с участниками республиканской олимпиады по учебным предметам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Руководство Минска пожелало успехов участникам олимпиады по учебным предметам-1

В концертном зале «Верхний город» собрались более 200 школьников и их наставники. Успехов и побед ребятам пожелали также представители МИД Беларуси и именитые спортсмены. Символический олимпийский огонь знаний внесла учащаяся гимназии № 38 Арина Петрова.

Руководство Минска пожелало успехов участникам олимпиады по учебным предметам-4

Арина Петрова, ученица гимназии № 38:
Я собираюсь поступать на химический факультет БГУ и продолжать свою научную деятельность. В свое время попала к очень нужному человеку, которая меня поставила на этот путь и показала, насколько это интересно.

Руководство Минска пожелало успехов участникам олимпиады по учебным предметам-7

Екатерина Амбразевич, ученица гимназии № 8:
У меня второе место в городе по республиканской олимпиаде по французскому языку. Это труд. Почти каждый день я занималась, слушала разные тексты на французском языке.

Руководство Минска пожелало успехов участникам олимпиады по учебным предметам-10

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Посыл, который дается от руководства города, ребят тоже немного подстегивает к тому, чтобы в нужный момент собраться и показать самый лучший результат. Подготовка каждого такого учащегося, каждого олимпиадника – это определенный труд, за которым стоит очень много людей.

Заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам пройдет с 27 по 31 марта.

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# Одаренная молодежь # общество # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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