Руководители правоохранительных ведомств поздравили учащихся и преподавателей лицея МВД с Днём знаний

Новости Беларуси. Сегодня, 3 сентября, педагоги планируют провести интерактивные уроки, уроки-экскурсии по улицам, названных в честь героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сегодня, 3 сентября, педагоги планируют провести интерактивные уроки, уроки-экскурсии по улицам, названных в честь героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В каждой школе постарались сделать этот день запоминающимся. Во многих учреждениях образования учебный год начинается с гостевых уроков.
Так, в Заводском районе Минска сегодня пройдут занятия с участием общественных деятелей и известных людей, а в специализированный лицей МВД пришли руководители правоохранительных ведомств. В торжественной обстановке гости поздравили лицеистов и преподавателей с Днем знаний.
Владимир Шишко, первокурсник лицея МВД:
Я сам решил поступать в лицей МВД, так как в будущем хочу стать работником правоохранительных органов.
Михаил Кривулец, командир взвода 5-го курса лицея МВД:
Пойду поступать в Военную академию на факультет внутренних войск.
Воспитанникам лицея подарили современную аудио мини-систему, а настоятель Храма Архангела Михаила благословил ребят на успешную учебу и окропил их святой водой.