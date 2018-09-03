Руководители правоохранительных ведомств поздравили учащихся и преподавателей лицея МВД с Днём знаний

Новости Беларуси. Сегодня, 3 сентября, педагоги планируют провести интерактивные уроки, уроки-экскурсии по улицам, названных в честь героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каждой школе постарались сделать этот день запоминающимся. Во многих учреждениях образования учебный год начинается с гостевых уроков.

Так, в Заводском районе Минска сегодня пройдут занятия с участием общественных деятелей и известных людей, а в специализированный лицей МВД пришли руководители правоохранительных ведомств. В торжественной обстановке гости поздравили лицеистов и преподавателей с Днем знаний.