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Руководители правоохранительных ведомств поздравили учащихся и преподавателей лицея МВД с Днём знаний

03 сентября 2018 08:30
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Новости Беларуси. Сегодня, 3 сентября, педагоги планируют провести интерактивные уроки, уроки-экскурсии по улицам, названных в честь героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители правоохранительных ведомств поздравили учащихся и преподавателей лицея МВД с Днём знаний-1

Руководители правоохранительных ведомств поздравили учащихся и преподавателей лицея МВД с Днём знаний-3

В каждой школе постарались сделать этот день запоминающимся. Во многих учреждениях образования учебный год начинается с гостевых уроков.

Так, в Заводском районе Минска сегодня пройдут занятия с участием общественных деятелей и известных людей, а в специализированный лицей МВД пришли руководители правоохранительных ведомств. В торжественной обстановке гости поздравили лицеистов и преподавателей с Днем знаний.

Руководители правоохранительных ведомств поздравили учащихся и преподавателей лицея МВД с Днём знаний-6

Владимир Шишко, первокурсник лицея МВД:
Я сам решил поступать в лицей МВД, так как в будущем хочу стать работником правоохранительных органов.

Руководители правоохранительных ведомств поздравили учащихся и преподавателей лицея МВД с Днём знаний-9

Михаил Кривулец, командир взвода 5-го курса лицея МВД:
Пойду поступать в Военную академию на факультет внутренних войск.

Воспитанникам лицея подарили современную аудио мини-систему, а настоятель Храма Архангела Михаила благословил ребят на успешную учебу и окропил их святой водой.

# Школы в Беларуси # общество # Владимир Шишко # Фотофакт

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