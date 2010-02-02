Руководитель юридической фирмы Виталий Брагинец: Заявительный принцип госрегистрации упрощает процедуру создания бизнеса

О преимуществах госрегистрации бизнеса рассуждает председатель правового комитета Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, руководитель юридической фирмы Виталий Брагинец.

— Прошел ровно год, как заявительный принцип госрегистрации вступил в силу. Насколько он доказал свою эффективность и нуждается ли он в доработке?

— Количество обращений к нам (в юридическую фирму — CTV.by) по поводу создания бизнеса резко сократилось. Это свидетельствует о том, что в общем-то его порядок довольно прост. В соответствии с этим порядком вопросы регистрации и внесения изменений в учредительные документы разрешается без обращения к юристам.

Достаточно непростыми являются вопросы оборота долей в бизнесе: их купля-продажа, дарение и наследование. При совершении таких сделок недостаточно внести соответствующие изменения в учредительные документы. Надлежащим образом должны быть оформлены другие документы. Должен быть соблюден установленный законодательством порядок совершения этих сделок. Без участия юриста это сделать затруднительно.

— Вводя заявительный принцип госрегистрации, государство рассчитывает на порядочность бизнесменов. За предоставление заведомо ложных сведений бизнесмен понесет ответственность. В чем же она заключается?

— Она состоит в том, что доход, полученный организацией, регистрация которых осуществлена по недостоверным сведениям, обращается в доход государства, то есть подлежит конфискации.

— Что вы посоветуете людям, которые хотят открыть свое дело и решили оформить его по заявительному принципу госрегистрации? На какие документы прежде всего нужно обратить внимание?

— Создание бизнеса — это очень сложная процедура. Разумно определенную сумму денег потратить на услуги специалиста. Предприниматели ссылаются на то, что на сайтах или в каких-либо иных общедоступных источниках есть образцы регистрирующих органов. Хочу заметить, что это примерные документы. Конечно, они соответствуют действующему законодательству. Администрация сайтов, разместивших эти документы на своих ресурсах, не несет ответственности за негативные последствия, которые могут наступить в результате их использования. Эти материалы имеют вспомогательный характер. Поэтому я еще раз настоятельно рекомендую обращаться к специалистам.