Все территориальные комиссии по местным выборам сформированы

Об этом заявила Лидия Ермошина. 1 февраля в Центризбиркоме подвели итоги первого этапа избирательной кампании по выборам депутатов местных Советов. А в продажу поступил новый вариант кодекса, с изменениями и дополнениями.

Свежеиспеченный, точнее, только что отпечатанный, экземпляр нового Избирательного кодекса – серьезная книга на двух сотнях страниц. Кому читать? Во-первых, тем, кто будет проводить эту избирательную кампанию, во-вторых, тем, кто пожелает в ней поучаствовать. А в-третьих, нам – рядовым белорусам, кому небезынтересно узнать особенности национального избирательного законодательства.

В столичных книжных магазинах сегодня освобождали место для нового Избирательного кодекса. На минские полки он поступил в первую очередь, а завтра уже отправится в регионы. Его стоимость – в пределах шести тысяч белорусских рублей. На двухстах страницах – отражены все изменения и дополнения в существующее избирательное законодательство.

Светлана Григорян, товаровед книжного магазина:

– Мы заказали 50 экземпляров, чтобы они были в ассортименте. Получили кодекс из Национального Центра правовой информации Республики Беларусь. Он вот только-только вышел, только из типографии. Правовая литература, в частности кодексы, пользуются большим спросом. Покупают студенты, преподаватели.

Глава Центризбиркома к журналистам пришла в отличном настроении. Лидия Михайловна огласила результаты первого этапа в подготовке к выборам – итоги формирования территориальных избирательных комиссий. В этих комиссиях оказалось много людей опытных: во-первых, многие из них юристы, а во-вторых, не первый раз участвуют в подобной кампании.

Лидия Ермошина, председатель центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

– Принцип преемственности в избирательном законодательстве приветствуется. Об этом даже сказано в избирательном законе: что в избирательные комиссии, как правило, включаются граждане, которые имеют юридическое образование, либо опыт организации и проведения выборов, референдумов. Поэтому опыт и преемственность – здесь положительная черта. И естественно, если это есть, то слава Богу. Чем больше пришло людей, которые умеют и знают, что такое выборы, и которым не нужно объяснять, – это прекрасно.

Территориальные избиркомы выглядят так: 8,5% – это госслужащие, почти каждый десятый – это молодой человек до 30 лет. У территориальных избирательных комиссий – женское лицо: представительниц слабого пола там почти 80%. Кроме того, в состав комиссий включены шесть граждан России.

Политические партии и общественные организации тоже проявили активность: в лидерах избиркомов – коммунисты, аграрники и профсоюзы. Некоторые партии не вошли в состав избирательных комиссий, но лишь по собственному недосмотру и незнанию законов.

Лидия Ермошина:

– Обиженные? Разумеется, есть. К нам поступила копия жалобы из Гомельской городской избирательной комиссии, от кого-то из партии, которая считает себя оппозиционной, по-моему, Объединенная Гражданская партия. Ну, вы понимаете: это псевдоигра в псевдоюриспруденцию. Ну и чего вы добьетесь? Вы пропустите трехдневный срок на подачу жалобы, потом не сможете обратиться в суд. Зачем вы это делаете? Почему вы избирательное законодательство не читаете?

Центризбирком позаботился о том, чтобы избежать двойного учета избирателей на местных выборах. Теперь МВД будет в ответе за то, чтобы за один месяц до выборов сведения о временной регистрации гражданина сообщались по месту его постоянного жительства.

Тем временем, кандидаты в депутаты вскоре могут озаботиться поиском типографии для изготовления агитационных листовок: на это им выделят 8 базовых величин. Также за счет средств госбюджета кандидаты будут выступать на радио, и проводить личные встречи с избирателями.

Ирина Туркова, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.