Минские власти опробуют большую снеготаялку

Погода, а вернее непогода, снова в топе белорусских новостей. Январь уже вошел в историю, как самый холодный за последние 20 лет, а февраль сегодня «открыл занавес» большим снегопадом. За сутки выпала почти половина месячной нормы осадков.

Его хоть и не ждали, а он все равно пришел. Как всегда неожиданно и как это часто бывает – выше нормы. Доза была рассчитана на месяц, а свалилась на голову за пару дней. Как результат – 40 сантиметров холодных осадков

Только за сегодняшний день на Беларусь обрушилось 40% месячной нормы осадков, однако, такая погода не помеха авантюрным поступкам. Вооружившись букетом цветов, Павел намерен встретиться с любимой. И не где-нибудь в столице, а за 150 километров. Отправляться в такое путешествие в такую погоду – сродни подвигу. Однако сколько придется ждать маршрутку до Старых Дорог, знает разве что небесная канцелярия.

Павел Гурский:

– Я сегодня вышел пораньше, поэтому я считаю, что я сегодня никак не опоздаю, даже из-за погоды.

Минчанин Сергей сегодня тоже опаздывать не собирался. Но, не смотря на призывы коммунальных служб расчищать снег вокруг собственного авто на метр со всех сторон, решил схалтурить. Теперь приходиться рыть окопы под зависшим в воздухе железным конем.

Сергей Черняк, водитель:

– Может, и раскопали бы жильцы. Но надо предоставить хоть какой-то инвентарь. Не у каждого же есть лопата. Надо как-то идти навстречу этой проблеме. Вот хорошо, добрые люди лопату дали.

То, что в такую погоду авто лучше «хранить» в гараже знают все авто любители. Только вот все та же лень опять главный соперник здравомыслию. Вычислить тех, кто предпочитает оставлять железного коня на произвол белой напасти, сегодня было не трудно. Лакмусовая бумажка в этом случае – снег.

Автовладельцы:

– Стоит в гараже, иногда на улице. Мне удобнее на улице.

– Если честно, далеко ездить. Я тут из дома вышел и все. Очень удобно, что рядом с домом.

Единственные, кто, пожалуй, откликнулся на призывы коммунальщиков – руководители предприятий и торговых точек. Дмитрий – продавец-консультант одного из столичных магазинов. Однако сегодня, не смотря на понедельник, устроил субботник. О том, что на день пришлось сменить профессию продавца на дворника, ничуть не жалеет. Оказывается и с этого можно иметь дивиденды!

Дмитрий Никитюк, продавец-консультант:

– Сейчас плохие погодные условия, и для того, чтобы покупатели приходили в магазин, приобрести товары, нужно просто расчистить им дорожку!

Кому в такие холода по-настоящему жарко – так это дорожным службам. Тамара и Иван работают с семи утра. При таких объемах высыпавшегося и все еще сыплющегося снега даже в тандеме с техникой справиться тяжело. А такую зиму видят впервые.

Иван Зуевский, рабочий УП «Минскзеленстрой»:

– Это первая такая зима за пять лет, которые я здесь работаю. Столько снега!

За четыре снежных дня коммунальные службы побили все рекорды. 93 тысячи кубометров вывезли с пятницы до понедельника. Это к тому, что за январь город освободился от 500 тысяч. Если сейчас не убрать белую напасть со столичных улиц, к весне в Беларуси может появиться собственная Венеция! Если растопить весь снег в городе, воды получится на половину белорусского Днепра. Вот такой холодный расчет небесной канцелярии.

Иосиф Галько, водитель:

– Стараемся справляться. Но погодные условия. Круглосуточно убираем снег.

Обильные снегопады вызвали еще одну проблему – складирование снега. Сейчас все столичные хранилища зимних осадков переполнены. Проблему решит специальная снеготаяльная машина. Ее возьмут напрокат у канадских коллег.

Иван Гуринович, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

– Если она покажет себя прекрасно, по расходу и ценовым параметрам, то мы ее оставим у себя. А в дальнейшем будет приобретать большее количество таких машин, чтобы не было вопросов по утилизации снега.

А жители частного сектора даже боятся представить, что будет с приходом весны. Расчистить свои приусадебные участки многим не под силу. Синоптики обещают, что метель прекратится уже сегодня, а на выходные – мороз. На то чтобы избавить участки от снега еще неделя.

Чеслав Руткевич, житель частного сектора Минска:

– Если не расчистить, думаю, станет мой дом амфибией. Маленький парус и поплывем.

Скользких дел мастер Эдуард в ледяном бизнесе уже 15 лет. Дотянуться до небесной канцелярии и попросить хорошей погоды ему проще всех. Рабочее место почти под облаками. Ледяные скульптуры он не лепит, а разрушает. На благо окружающим. Сосулька-рекордсменка на его памяти пока одна. Восьмиметровая и полутонная. Кстати выросла она вот на этом доме, на площади Якуба Колоса.

Эдуард Тарасевич:

– Аккуратно сбиваешь ее и отталкиваешь, чтобы не упали и машину не разбили, ни окно.

Тем временем самый южный регион страны бьет свои рекорды. Брестские сугробы сегодня выросла до 34 сантиметров. А такой снежной зимы не было уже 8 лет.

Светлана Жогальская, сотрудник ГУ «Брестоблгидромет»:

– Местами снег был сильный. На большей части территории области выпало до половины декадной нормы осадков.

Несмотря на то, что снег и добавил хлопот белорусам, обижаться на небесную канцелярию не стоит. Ведь, как известно, у природы нет плохой погоды.

Ольга Макей, Екатерина Ручкина и Анастасия Корнеенко. Телекомпания СТВ.