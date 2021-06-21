Бюджетные модели от «БЕЛДЖИ». Отвечаем на самые популярные вопросы об авто

Ольга Коршун, ведущая: Чтобы Geely стал народным автомобилем, нужно чтобы каждый белорус мог его купить. Это была шутка, миф или правда, что многодетным семьям и инвалидам ваши автомобили будут продаваться под 0,1 % кредита? Такая программа есть на самом деле?

Геннадий Свидерский:

Да, я знаю, что 340 семей воспользовались такой возможностью. Это наша принципиальная позиция по многодетным семьям. Вместе с банком у нас есть эта программа, она и сейчас действует. Народный автомобиль. Когда мы говорим слово «народный», то первое вроде хотим сказать слово «дешевый». То есть доступный. Но здесь я должен сказать, что политика Geely заключается в том, чтобы создавать все-таки автомобили современные, безопасные, больше смотреть в премиум-класс. Потому что при всех требованиях местного рынка все-таки мы должны думать и об окупаемости вложенных средств в завод. Я вам говорил, что, например, в прошлом году у нас экспорт составил 188 миллионов долларов. В этом году мы хотим его увеличить как минимум до 240. Это требует, чтобы мы ориентировались на этот рынок. Чтобы получить бюджетный автомобиль, мы работаем над этим. В конце года будем испытывать седан с механической коробкой передач. Там уже меньше навороченных штучек. Я надеюсь, что к следующему году мы подготовим автомобиль, который по ценам более доступен. Но я хотел бы обратить внимание, что когда есть кредитная программа на 10 лет, когда оплата за автомобиль меньше 400 рублей в месяц, то мы считаем, что это уже доступно с учетом средней зарплаты по стране. Семья может себе позволить. У нас появился новый автомобиль Geely GS в этом году. Это как раз то направление, в котором мы работаем.